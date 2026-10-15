Ślubowanie Berka było wadliwe? Konstytucjonalista nie ma wątpliwości

W środę 14 października Maciej Berek – były minister ds. wdrażania polityki rządu i wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego – złożył ślubowanie w niższej izbie polskiego parlamentu. W ceremonii nie wziął udziału Karol Nawrocki, a wcześniej Kancelaria Prezydenta wskazywała, że zachodzą „gigantyczne wątpliwości”, czy Berek spełnia formalne kryteria, które upoważniałyby go do objęcia nowej funkcji.

Spór o ślubowanie Macieja Berka na sędziego TK. Konstytucjonalista reaguje

Dzień przed wspomnianą uroczystością została opublikowana opinia Komisji Weneckiej na temat uprawnień prezydenta i kwestii składania ślubowań przed sędziów TK. W dokumencie zaznaczono m.in., że w sytuacji, kiedy prezydent odmawia odebrania ślubowania lub przewleka jego przyjęcie, możliwe może być złożenie ślubowania bez fizycznej obecności głowy państwa, o ile zachowane zostaną najważniejsze elementy procedury i prezydent zostanie o tym skutecznie poinformowany. Warto przypomnieć, że opinia Komisji Weneckiej nie jest dla Polski formalnie wiążąca.

W ocenie tego, czy ślubowanie Macieja Berka jest ważne, czy zostało złożone wadliwie, jest spór nawet w gronie ekspertów. Do sprawy odniósł się m.in. prof. Ryszard Piotrowski. – Kluczowe jest rozdzielenie dwóch sytuacji. Jednej, w której mamy wybór dokonany przez Sejm i drugiej, w której następuje złożenie ślubowania wobec, to znaczy w obecności, a nie w nieobecności prezydenta. I te dwie sytuacje muszą być spójne, muszą być zgodne – skomentował ekspert na antenie Radia Wnet.

Konstytucjonalista odpowiedział też na pytanie, czy Maciej Berek jest obecnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. – Nie jest sędzią, jest sędzią elektem, to znaczy został wybrany przez Sejm, ale ślubowania wobec prezydenta nie złożył, wobec tego nie jest w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów Trybunału – ocenił prof. Piotrowski.

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