Święczkowski zostanie zatrzymany? Były prezes TK: Popełnia przestępstwo

Na początku września Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W środę 14 października były minister ds. wdrażania polityki rządu złożył ślubowanie w Sejmie.

Spór o ślubowanie Macieja Berka. Jednoznaczne stanowisko Święczkowskiego

W czasie uroczystości nie był obecny Karol Nawrocki. Wcześniej Kancelaria Prezydenta zgłaszała wątpliwości, czy Berek spełnia formalne kryteria, aby objąć nową funkcję. Z kolei Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że Karol Nawrocki nie ma prawa do podważania suwerennej decyzji niższej izby polskiego parlamentu.

Bogdan Święczkowski oświadczył, że Maciej Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania, dopóki nie uzyska od prezydenta informacji, czy złożone przez Berka ślubowanie, Karol Nawrocki uznaje za złożone „w jego obecności”.

Maciej Berek kontra Karol Nawrocki w TK. Były prezes Trybunału reaguje

Do sprawy odniósł się prof. Andrzej Zoll, prawnik i były prezes TK. W jego ocenie „nie było innej możliwości, żeby Berek złożył ślubowanie, skoro nie zaprosił go prezydent”. — Natomiast Święczkowski łamie konstytucję i popełnia przestępstwo, nie dopuszczając do orzekania prawidłowo wybranego przez Sejm sędziego TK, który złożył ślubowanie i ma obowiązek rozpocząć urzędowanie — ocenił.

Prof. Zoll uważa, że obowiązkiem Bogdana Święczkowskiego jest stworzenie Maciejowi Berkowi warunków do wykonywania obowiązków sędziego TK. — Najwyraźniej Święczkowski zapomniał o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest urzędem samodzielnym i prezydent nie może mu polecić czy zakazać przyjmowania sędziego — to nie jest kompetencja prezydenta — ocenił.

Były prezes TK odniósł się też do opublikowanej kilka dni temu opinii Komisji Weneckiej, która dotyczyła uprawnień prezydenta i kwestii składania ślubowań przez sędziów TK. Jak zaznaczył, „opinia Komisji Weneckiej nie jest normą prawną”. — Ale mówimy o organie cieszącym się bardzo wysokim autorytetem m.in. w środowisku prawniczym. Lekceważenie tego to — niestety muszę powiedzieć brzydko — brak rozumu — ocenił prof. Zoll.

Czytaj też:

Wolta Karola Nawrockiego ws. ustawy paliwowej. Wiceminister dla „Wprost”: Powody weta były wyłącznie polityczne Czytaj też:

Wariant siłowy? Polacy nie chcą „umierać” za Trybunał Konstytucyjny. Sondaż dla „Wprost”