Nowa posada dla Szymona Hołowni? Nawrocki miał dać zielone światło

Przypomnijmy, w zeszłym roku Hołownia zakończył pracę jako marszałek Sejmu, po czym wziął udział w konkursie na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, którego ostatecznie nie objął. W tym samym czasie pojawiły się także spekulacje, że ma ubiegać się o miejsce w ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej.

Szymon Hołownia na stanowisku w Watykanie? Nawrocki i Sikorski mają być przychylni

Choć w ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia, że założyciel Polski 2050 dostanie posadę w polskim rządzie, teraz okazuje się, że polityk może jednak opuścić kraj. Według ustaleń „Newsweeka” zarówno szef MSZ Radosław Sikorski, jak i prezydent Karol Nawrocki mają być przychylni jego kandydaturze na stanowisko w Watykanie. Z informacji przekazanych przez gazetę wynika również, że szczegóły są już konsultowane ze Stolicą Apostolską.

– Szymon bardzo chce wyjechać do Watykanu. Dobrze by się tam odnalazł – przekazał w rozmowie z tygodnikiem jeden z polityków Polski 2050.

Szymon Hołownia zastąpił Pawła Śliza

Przypomnijmy, miesiąc temu Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Śliza. Jak poinformowano, „była to przemyślana i przedyskutowana decyzja” .

„Nowe czasy dla Polski i świata, nowe wyzwania przed rodakami, nowe role w naszej drużynie. Dziękuję Posłankom i Posłom Polski 2050 za nadzieję i zaufanie” – przekazał w serwisie X były lider partii.

Do zmian w strukturach ugrupowania odniósł się także Paweł Śliz. Rezygnuję z funkcji przewodniczącego klubu Polski 2050. „Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny” – zapewnił polityk .

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