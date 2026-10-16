W KO tracą cierpliwość do Kołodziejczaka. „Jest dla nas totalnym obciążeniem”

Przypomnijmy, w minionym tygodniu serwis zero.pl ujawnił doniesienia byłych współpracownic Michała Kołodziejczaka. Kobiety twierdziły m.in., że polityk miał dopuszczać się przemocowych zachowań, a także nakłaniać do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę” . Na postępowanie polityka skarżyły się także osoby, które współpracowały z nim w Ministerstwie Rolnictwa.

Kołodziejczak zaprzeczył pojawiającym się w mediach informacjom. W łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

Obecnie w ramach postępowania sprawdzającego trwa analiza i weryfikacja zawartych w zawiadomieniu treści. Są to bardzo obszerne materiały, podano w nich wiele faktów, które będą wymagały sprawdzenia – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.

KO chce się szybko pozbyć Kołodziejczaka ze struktur ugrupowania?

Ugrupowanie Donalda Tuska szybko zareagowało na pojawiające się w sieci doniesienia dotyczące Michała Kołodziejczaka. Polityk został na trzy miesiące zawieszony w prawach członka klubu KO (nie jest członkiem partii). Decyzja w tej sprawie miała mu zostać dostarczona pocztą elektroniczną, ponieważ poseł miał nie odpowiadać na inne próby kontaktu. Nie odniósł się też do oskarżeń.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” posłowie Koalicji Obywatelskiej komentowali zaistniałą sytuację Michała Kołodziejczaka.

– To nie był w ostatnich miesiącach bardzo aktywny poseł. Pożytek z niego był żaden, a teraz jeszcze okazało się, że jest dla nas totalnym obciążeniem – mówił jeden z polityków.

– Manewr ze wzięciem Agrounii na listę do Sejmu miał sens, bo poszerzył nam bazę. Pozwoliło nam to zawalczyć o głosy na wsi, ale teraz to jest tragedia – mówią członkowie partii Donalda Tuska.

Politycy mają się także zastanawiać, jak szybko odciąć się od Kołodziejczaka, szczególnie że całą sytuację wykorzystują na niekorzyść ugrupowania członkowie opozycji. Uderzają szczególnie w Donalda Tuska.

Pojawiają się głosy, że „obrońców Kołodziejczaka nie było, a wyrok właściwie już zapadł” . Zdaniem posłów KO „to koniec jego kariery politycznej” .

Detektyw ujawnił możliwe plany Michała Kołodziejczaka

– On mentalnie nie jest już w klubie. Wkrótce złoży oficjalne pismo o rezygnacji, nie będzie żadnych wyjaśnień. Niewykluczone, że będzie starał się z innymi niezależnymi parlamentarzystami założyć koło poselskie – ujawnił w rozmowie z Wprost detektyw Krzysztof Rutkowski, który stał się doradcą byłego wiceministra rolnictwa.

Na antenie wPolsce24 Rutkowski zapowiedział także, że w najbliższy wtorek o godz. 13:00, pierwszego dnia posiedzenia Sejmu, odbędzie się konferencja prasowa, podczas której mają zostać ujawnione materiały uderzające w przedstawicieli obecnej władzy.

– Gdy Michał Kołodziejczak wyjdzie już z KO, dojdzie do przekazania kontaktów i wielkiego skandalu (...). Informacje, które ostatecznie przekaże Kołodziejczak, skończą się politycznym trzęsieniem ziemi! – ocenił Rutkowski.

Czytaj też:

Rutkowski ujawnia plany Kołodziejczaka. Wkrótce złoży oficjalne pismo Czytaj też:

Afera wokół Kołodziejczaka nabiera rozpędu. Ujawniono nowe szczegóły. „Barbarzyństwo”