Właściciel Zoo Łączna bez aresztu. Policja odpowiada na zarzuty Bosaka

Sąd nie zgodził się na aresztowanie właściciela Zoo Łączna, któremu wraz z czterema innymi osobami postawiono zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Wokół interwencji służb narasta konflikt, a Krzysztof Bosak zarzuca władzom doprowadzenie do chaosu.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie właściciela Zoo Łączna. Zastosował wobec niego dozór policji, 50 tys. zł poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju, wstępu na teren ogrodu oraz kontaktowania się z jego pracownikami. Cztery pozostałe osoby objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Prokuratura zapowiada zaskarżenie decyzji sądu.

Zarzuty dotyczą 561 zwierząt

Według śledczych podejrzani mieli świadomie dopuszczać do zadawania bólu i cierpienia 561 zwierzętom poprzez niezapewnienie im właściwego żywienia, odpowiednich warunków bytowych i opieki weterynaryjnej. Podczas oględzin znaleziono również zakopane kości zwierząt, głównie kopytnych. Przyczyny ich śmierci mają zostać dopiero ustalone.

Były pracownik ogrodu powiedział portalowi naTemat, że zimą ograniczano wydatki na żywienie, a niektóre zwierzęta miały umrzeć wskutek niskiej temperatury. Prezeska fundacji Mondo Cane twierdziła natomiast, że część zwierząt była bardzo głodna, a młode serwale przebywały w pomieszczeniu, w którym panowało zaledwie kilka stopni powyżej zera. Są to relacje świadków i aktywistów z organizacji uczestniczącej w działaniach, a nie ustalenia sądu.

Z tymi tezami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy, którzy pojawili się w czasie akcji odbierania zwierząt pod terenem zoo. Osoby odwiedzające w przeszłości miejsce i sąsiedzi ogrodu utrzymują, że zwierzęta były zadbane i nic nie wskazywało, aby mogła dziać im się krzywda.

Właściciele zoo również odrzucają zarzuty. Utrzymują, że ogród działa legalnie, zwierzęta znajdowały się pod opieką weterynarzy, a sam sposób przeprowadzenia interwencji budzi poważne wątpliwości prawne.

Bosak oskarża władze. Policja odpowiada

Krzysztof Bosak nazwał sytuację „bombą” i zarzucił władzom doprowadzenie do paraliżu zoo. Polityk napisał m.in., że założyciel ogrodu przebywa w areszcie, a pozostawione zwierzęta nie są karmione lub biegają bez opieki. Pierwsza z tych informacji stała się nieaktualna po decyzji sądu.

Z twierdzeniem o braku opieki nad zwierzętami nie zgadza się policja. W oficjalnym komunikacie zapewniła, że są one karmione i pojone pod nadzorem specjalistów. Funkcjonariusze podkreślają też, że celem działań nie jest likwidacja ogrodu ani wywiezienie wszystkich zwierząt. Decyzje o przenoszeniu konkretnych okazów mają podejmować specjaliści, uwzględniając ich stan i potrzeby.

Niezależnie od śledztwa GDOŚ prowadzi od 5 sierpnia postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie Zoo Łączna. Zostało ono wszczęte po wcześniejszych kontrolach, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu ogrodu.

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