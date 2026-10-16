Właściciel Zoo Łączna bez aresztu. Policja odpowiada na zarzuty Bosaka
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Właściciel Zoo Łączna bez aresztu. Policja odpowiada na zarzuty Bosaka

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Mieroszów, prywatne zoo Łączna
Mieroszów, prywatne zoo Łączna Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
Sąd nie zgodził się na areszt właściciela Zoo Łączna. Zarzuty wobec pięciu osób dotyczą znęcania się nad 561 zwierzętami.

Sąd nie zgodził się na aresztowanie właściciela Zoo Łączna, któremu wraz z czterema innymi osobami postawiono zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Wokół interwencji służb narasta konflikt, a Krzysztof Bosak zarzuca władzom doprowadzenie do chaosu.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie właściciela Zoo Łączna. Zastosował wobec niego dozór policji, 50 tys. zł poręczenia majątkowego, zakaz opuszczania kraju, wstępu na teren ogrodu oraz kontaktowania się z jego pracownikami. Cztery pozostałe osoby objęto wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Prokuratura zapowiada zaskarżenie decyzji sądu.

Zarzuty dotyczą 561 zwierząt

Według śledczych podejrzani mieli świadomie dopuszczać do zadawania bólu i cierpienia 561 zwierzętom poprzez niezapewnienie im właściwego żywienia, odpowiednich warunków bytowych i opieki weterynaryjnej. Podczas oględzin znaleziono również zakopane kości zwierząt, głównie kopytnych. Przyczyny ich śmierci mają zostać dopiero ustalone.

Były pracownik ogrodu powiedział portalowi naTemat, że zimą ograniczano wydatki na żywienie, a niektóre zwierzęta miały umrzeć wskutek niskiej temperatury. Prezeska fundacji Mondo Cane twierdziła natomiast, że część zwierząt była bardzo głodna, a młode serwale przebywały w pomieszczeniu, w którym panowało zaledwie kilka stopni powyżej zera. Są to relacje świadków i aktywistów z organizacji uczestniczącej w działaniach, a nie ustalenia sądu.

Z tymi tezami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy, którzy pojawili się w czasie akcji odbierania zwierząt pod terenem zoo. Osoby odwiedzające w przeszłości miejsce i sąsiedzi ogrodu utrzymują, że zwierzęta były zadbane i nic nie wskazywało, aby mogła dziać im się krzywda.

Właściciele zoo również odrzucają zarzuty. Utrzymują, że ogród działa legalnie, zwierzęta znajdowały się pod opieką weterynarzy, a sam sposób przeprowadzenia interwencji budzi poważne wątpliwości prawne.

Bosak oskarża władze. Policja odpowiada

Krzysztof Bosak nazwał sytuację „bombą” i zarzucił władzom doprowadzenie do paraliżu zoo. Polityk napisał m.in., że założyciel ogrodu przebywa w areszcie, a pozostawione zwierzęta nie są karmione lub biegają bez opieki. Pierwsza z tych informacji stała się nieaktualna po decyzji sądu.

Z twierdzeniem o braku opieki nad zwierzętami nie zgadza się policja. W oficjalnym komunikacie zapewniła, że są one karmione i pojone pod nadzorem specjalistów. Funkcjonariusze podkreślają też, że celem działań nie jest likwidacja ogrodu ani wywiezienie wszystkich zwierząt. Decyzje o przenoszeniu konkretnych okazów mają podejmować specjaliści, uwzględniając ich stan i potrzeby.

Niezależnie od śledztwa GDOŚ prowadzi od 5 sierpnia postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie Zoo Łączna. Zostało ono wszczęte po wcześniejszych kontrolach, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu ogrodu.

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Źródło: WPROST.pl / Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, Policja, GDOŚ, RMF24, naTemat, Dziennik Wałbrzych, X/Krzysztof Bosak