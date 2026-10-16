Święczkowski nie wytrzymał po akcji służb w TK. „Prowokacja i przestępstwo”

W piątek 16 października w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego pojawili się prokurator Andrzej Piaseczny oraz funkcjonariusze policji. Celem ich wizyty jest zabezpieczenie materiałów potrzebnych w prowadzonym postępowaniu, w tym nagrań z monitoringu i dokumentacji.

Policja i prokurator weszli do siedziby TK

Prezes TK Bogdan Święczkowski przekazał, że zdecydował o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów, ale jednocześnie ostro ocenił działania prokuratora. W jego opinii „mają one charakter prowokacyjny i wyczerpują znamiona przestępstwa z art. 128 kodeksu karnego”.

W komunikacie opublikowanym przez Trybunał Konstytucyjny napisano, że prokurator i policjanci „usiłują dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej”. Jak dodano, o całej sytuacji poinformowano również Karola Nawrockiego.

Do sprawy odniosła się również prokuratura, która potwierdziła, że „obecność jej przedstawiciela w siedzibie Trybunału ma związek z zabezpieczeniem monitoringu oraz innych materiałów istotnych dla postępowania”.

Święczkowski naruszył nietykalność Berka?

Działania służb są powiązane z wydarzeniami ze środy 14 października, kiedy to Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył ślubowanie w parlamencie w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystościach.

Dzień później Maciej Berek opowiedział o incydencie, do którego doszło podczas jego wizyty w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia poinformował, że „Bogdan Święczkowski fizycznie zagrodził mu drogę i wypchnął go z korytarza, uniemożliwiając przejście”. Zaznaczył przy tym, że nie doszło do szarpaniny. Zapowiedział również złożenie zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia jego nietykalności cielesnej.

Galeria:

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prezes TK odpowiada na zarzuty

Tymczasem Bogdan Święczkowski przedstawił zupełnie inną wersję zdarzeń. W rozmowie z Polsat News tłumaczył, że „stanął w drzwiach i nie pozwolił Maciej Berkowi przejść, ponieważ ten nie objął jeszcze urzędu sędziego”. – Poinformowałem, że jeżeli chcą się spotkać i rozmawiać wszyscy wspólnie, to zapraszam do saloniku – mówił prezes TK na antenie Polsat News.

– Starcia nie było, być może pan Berek mnie dotknął. Można powiedzieć, że on mógł ewentualnie dopuścić się naruszenia mojej nietykalności – dodał.

Prezes TK uzasadniał swoją decyzję zasadami obowiązującymi w budynku. Według niego osoby spoza Trybunału mogą przebywać w części przeznaczonej dla sędziów za zgodą prezesa, a spotkania z gośćmi powinny odbywać się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

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