Gorąca atmosfera na rozprawie. Grzegorz Braun został wyprowadzony z sali sądowej

Grzegorz Braun – prezes Konfederacji Korony Polskiej – pojawił się w piątek (16 października) w budynku warszawskiego wymiaru sprawiedliwości pierwszej instancji. Europarlamentarzysta miał wyrazić opinię, że postępowanie ws. incydentu polegającego na zgaszeniu świec chanukowych stojących na korytarzu sejmowym nie powinno mieć miejsca.

Sędzia Marcin Brzostko wielokrotnie nakazywał politykowi, by ten zachowywał spokój. Kulminacyjnym momentem, który spowodował wybuch konfliktu, był ten, gdy przewodniczący rozprawy nakazał posłowi Sławomirowi Zawiślakowi opuścić salę sądową.

To mocno nie spodobało się Braunowi, któremu na jego obecności zależało.

Grzegorz Braun niespokojny na rozprawie. „Mundurowi wyprowadzili polityka”

Na nagraniu, które udostępniane jest na platformie X, widzimy, jak eurodeputowany powstaje z ławy sądowej, bierze do ręki laskę (którą podpiera się w trakcie chodzenia Braun) i decyzję sędziego kwituje słowami: – W głowach wam się poprzewracało.

Brzostko zwrócił się do prezesa KKP i ogłosił „pierwsze ostrzeżenie”, na co Braun odparł: – Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego.

Z relacji, którą sporządziła redakcja portalu Gazeta, wynika, że polityk miał później otrzymać propozycję polubownego opuszczenia sali sądowej – z czego jednak nie skorzystał. Ponoć zdecydowano wtedy o wezwaniu funkcjonariuszy policji. „Mundurowi użyli środków przymusu i wyprowadzili polityka” – przekazali dziennikarze. Następnie kontynuowano rozprawę – kolejnymi jej punktami były m.in. przesłuchania świadków.

Warto zaznaczyć, że w towarzystwie policjantów Braun nie milczał. – W głowie ci się pomieszało, panie policjancie. Idź ochłonąć – powiedział do jednego ze strażników.

Onet: Szef Konfederacji Korony Polskiej przeprosił sędziego

Onet przekazał, że Braun przeprosił później s. Brzostkę za swoje „aroganckie” zachowanie, ale nie zmienił zdania ws. obecności „osoby zaufanej”, czyli Zawiślaka – posła KKP.

Co prokuratura zarzuca politykowi? Przypomnijmy – jest on oskarżony o obrazę uczuć religijnych osób wyznających judaizm, a także naruszenie nietykalności i lekkie uszkodzenie ciała lekarki Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, w kierunku której w grudniu 2023 r. skierował (przypadkiem) strumień proszku z gaśnicy.

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