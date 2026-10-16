Czy ślubowanie Berka było „skuteczne”? Bodnar zwrócił uwagę na okoliczności

Maciej Berek wziął niedawno udział w ceremonii ślubowania, która zorganizowana została w gabinecie marszałka Sejmu – Włodzimierza Czarzastego. Członek Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się przy tym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Karola Nawrockiego.

Głowa państwa nie była obecna na sali, więc – według polityków opozycji czy m.in. prezesa TK Bogdana Święczkowskiego – s. Berek nie mógł skutecznie złożyć ślubowania. Stoją oni na stanowisku, że w trakcie tego wydarzenia prezydent musi uczestniczyć fizycznie – co innego mówią jednak eksperci związani z koalicją i politycy obozu rządzącego. W ich opinii w prawie nie ma nigdzie wspomniane o literalnej obecności głowy państwa przy ślubowaniu. Uważają oni, że interpretacje, które robi szef TK czy opozycja, są „naciągane”.

W sprawie tego, czy ślubowanie s. Berka jest skutecznie czy nie, zabrał kolejny ważny ekspert – były prokurator generalny.

Organizacja kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK pod znakiem zapytania

Adam Bodnar gościł w studiu stacji Polsatu News. W trakcie programu „Najważniejsze pytania” stwierdził, że zarówno nowo wybrany członek TK, jak i inni sędziowie, którzy ślubowali w obecności marszałka, „złożyli skuteczną przysięgę wobec prezydenta” Nawrockiego – mimo że nie było go na sali plenarnej czy w gabinecie Czarzastego. Zwrócił uwagę na okoliczności – przypomniał, że miało to miejsce w sytuacji, kiedy głowa państwa „zastosowała obstrukcję” i „nie zaprosiła ich na uroczystość”, postępując – w ocenie byłego ministra sprawiedliwości – „wbrew konstytucji”.

Przy okazji spotkania w rozmowie z dziennikarzami – Przemysławem Szubartowiczem i Karoliną Olejak – Bodnar zastanawiał się, jak prezes Święczkowski wyobraża sobie organizację kolejnego zgromadzenia ogólnego sędziów. Zwrócił uwagę, że „wymagane jest na nim 10-osobowe kworum”.

– Być może w którymś momencie dojdzie do takiej sytuacji, (...) że z tej siódemki, która pozostała z dotychczasowych sędziów w trybunale, część się zorientuje, że (...) nie chce być zakładnikami gry politycznej pana Święczkowskiego, który tutaj funkcjonuje w tandemie z prezydentem. (...) Myślę, że mogą uznać, iż jednak chcieliby być po prostu zwyczajnymi, normalnymi sędziami – ma nadzieję senator.

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