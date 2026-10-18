Maciej Berek ujawnia kulisy spotkania w TK. Święczkowski zapowiedział konsultacje z Nawrockim

Przypomnijmy, 14 października Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego TK wobec prezydenta. Karol Nawrocki nie pojawił się jednak na wydarzeniu. Kilka godzin później poinformował też, że nie uznaje Berka za sędziego TK. Tego samego zdania jest prezes instytucji Bogdan Święczkowski.

Afera wokół TK. Berek o przebiegu spotkania z Święczkowskim

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” prawnik ujawnił, że gdy po swoim ślubowaniu pojawił się w TK i spotkał się z Bogdanem Święczkowskim, ten „przyjął od niego wszystkie dokumenty i parafował odbiór” .

– Na każdym przystawił swoją imienną pieczątkę, co pokazuje całkowite pogubienie w argumentacji prawnej. Potem poinformował mnie, że musi zapytać prezydenta, co w tej sytuacji zrobić. Odpowiedzi spodziewa się na początku przyszłego tygodnia – relacjonował Berek.

Nowo wybrany sędzia przekazał również, że w najbliższych dniach nie pojawi się ponownie w siedzibie TK. – Nie, ponieważ pan sędzia Święczkowski czeka na decyzję prezydenta. Zapowiedziałem Bogdanowi Święczkowskiemu, że niedopuszczenie mnie do orzekania będę traktował jako naruszenie prawa z wszystkimi jego konsekwencjami – dodał.

Zaznaczył również, że do tej pory „ani prezydent, ani jego urzędnicy” nie kontaktowali się z nim, aby porozmawiać na temat sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Berek uderzył w Nawrockiego ws. Trybunału Konstytucyjnego

Maciej Berek przypomniał w trakcie wywiadu, że „jest już piątym sędzią, od którego prezydent nie odebrał ślubowania i którego Bogdan Święczkowski nie dopuścił do orzekania” . – Naprawdę nie wiem, z czego wynika przekonanie, że ktoś inny na moim miejscu zostałby potraktowany inaczej przez prezydenta i sędziego Święczkowskiego oraz mógłby liczyć na uszanowanie reguł prawnych – zauważył Maciej Berek.

Dziennikarz przypomniał podczas rozmowy zarzuty wobec kandydatury Berka, które formułował Karol Nawrocki. – Rozmawiamy w momencie, w którym złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent uważa, że się stało inaczej, ale fakty są inne. Ślubowanie zakończyło więc wszelkie rozważania o mojej kandydaturze. To po pierwsze. – Po drugie – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz były wieloletni prezes Krajowej Rady Izby i Rady Radców Prawnych wyjaśniali te wątpliwości i publicznie potwierdzili mój status radcy prawnego – dodał.

Berek odniósł się również do twierdzeń Karola Nawrockiego i jego otoczenia, że zarówno on, jak i pozostali czterej sędziowie, nie posiadają „odpowiedniej wiedzy prawniczej”. – To zasłona dymna: prezydent Karol Nawrocki i kierujący pracami TK sędzia Bogdan Święczkowski po prostu nie chcą dopuścić nowych sędziów do orzekania – ocenił Maciej Berek.

– W wypowiedziach pana prezydenta wybrzmiewa jedna nuta: uformowania ustroju, w którym ktoś jednoosobowo decyduje, czy Sejm prawidłowo wykonuje swoje funkcje, czy sędziowie są właściwie wybrani, czy ktoś może zostać ambasadorem, generałem lub oficerem – dodał.

– Tę samą nutę rozpoznaję w zachowaniu Bogdana Święczkowskiego, który decyduje o tym, kogo mogą zapraszać do gabinetów sędziowie TK, oskarża prokuratorów o zamach stanu – podkreślił Berek.

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