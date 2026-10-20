Kamraci złożyli wieniec, żołnierze oddali honory. MON reaguje

Ministerstwo Obrony Narodowej analizuje możliwość zmiany zasad obowiązujących przy Grobie Nieznanego Żołnierza. To reakcja na wydarzenia z soboty, kiedy wieniec w tym miejscu złożyli przedstawiciele skrajnego środowiska Rodaków Kamratów.

Rozważane przez resort rozwiązanie zakłada, że wartownicy oddawaliby honory jedynie podczas składania kwiatów w ramach oficjalnych uroczystości. Nie robiliby tego natomiast, gdy wieniec albo znicze przynoszą indywidualne osoby lub nieformalnie zorganizowane grupy.

Rodacy Kamraci pojawili się na placu Piłsudskiego

Do zdarzenia doszło w sobotę 17 października. Kilkudziesięcioosobowa grupa przemaszerowała przez plac Piłsudskiego w strojach przypominających mundury policyjne. Następnie jej przedstawiciele złożyli biało-czerwony wieniec oznaczony symbolem organizacji.

W wydarzeniu uczestniczyli liderzy środowiska – Wojciech Olszański, znany jako „Jaszczur”, oraz Marcin Osadowski, posługujący się pseudonimem „Ludwiczek”. Nagrania przedstawiające grupę maszerującą w szyku i żołnierzy przyjmujących postawę „Prezentuj Broń” wywołały oburzenie w mediach społecznościowych.

Komenda Stołeczna Policji przekazała Wirtualnej Polsce, że zgromadzenie na Krakowskim Przedmieściu zostało wcześniej zarejestrowane w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Część jego uczestników udała się następnie na plac Piłsudskiego.

Policja podkreśliła, że nie zarządza placem i nie decyduje o tym, kto może podejść do Grobu Nieznanego Żołnierza oraz złożyć przed nim kwiaty.

Wojsko tłumaczy zachowanie wartowników

Dowództwo Garnizonu Warszawa poinformowało, że nie zostało uprzedzone o zamiarze złożenia wieńca przez Rodaków Kamratów. Jednocześnie zaznaczyło, że przyniesienie kwiatów w to miejsce nie wymaga uzyskania zgody wojska.

– Każdy może złożyć wieniec, kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, pod warunkiem, że robi to z poszanowaniem miejsca – wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik dowództwa ppłk Artur Sak.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że żołnierze pełniący wartę nie sprawdzają tożsamości osób składających kwiaty. Obowiązująca praktyka nakazuje im natomiast przyjęcie postawy „Prezentuj Broń” za każdym razem, gdy przy grobie składana jest wiązanka.

Dowództwo zaznaczyło, że jest to wyraz szacunku dla poległych, a nie dla osób przynoszących wieniec.

MON może ograniczyć oddawanie honorów

Po wydarzeniach z udziałem Kamratów rozpoczęto jednak analizę obecnych zasad. MON rozważa, aby postawa „Prezentuj Broń” była stosowana tylko podczas oficjalnych uroczystości.

Zmiana oznaczałaby, że wojskowa warta nie oddawałaby honorów podczas spontanicznego składania kwiatów lub zapalania zniczy przez osoby postronne. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której przewidziany ceremoniał może zostać przedstawiony jako gest poparcia albo uznania dla konkretnej organizacji.

Rodacy Kamraci to nieformalne środowisko skupione wokół Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego. Jego liderzy byli wielokrotnie oskarżani i skazywani między innymi za groźby, znieważenia oraz nawoływanie do przestępstw. Ruch jest kojarzony ze skrajnie nacjonalistycznymi, antysemickimi i prorosyjskimi wypowiedziami.

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