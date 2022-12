Janina Ochojska uderza w rząd i Straż Graniczną. „Po prostu kłamią, mydlą nam oczy”

Kolejni cudzoziemcy wciąż próbują przedostać się z Białorusi na terytorium Polski. Straż Graniczna poinformowała, że łącznie w grudniu odnotowano już 949 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dla porównania – w poprzednim roku w grudniu takich prób było 1698. Od początku roku przez granicę próbowało przedostać się 15,1 tys. cudzoziemców.

Granica polsko-białoruska. „Cały czas strumień ludzi idzie”

O sytuację na granicy polsko-białoruskiej była pytana w środę w „Popołudniowej rozmowie w RMF FM” Janina Ochojska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. – Ludzie cały czas tę granicę przekraczają. Polski rząd, mówiąc że to jest bezpieczna granica, po prostu kłamie. Ochrona granicy polega nie na jej bronieniu i stawianiu muru, tylko polega na tym, że wiemy, kto ją przekracza – powiedziała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Ochojska zwróciła uwagę, że już ponad 10 tys. osób, które przekroczyły granicę polsko-białoruską, dotarło do Niemiec. – I cały czas ten strumień ludzi idzie – podkreśliła. Europosłanka wskazała, że przy granicy umierają ludzie. – Mamy do czynienia ze śmierciami, tym razem po stronie białoruskiej. Siedem, które miały miejsce niedawno. Przy co najmniej jednej z tych osób znaleziono polskie dokumenty, świadczące o tym, że ta osoba była już po polskiej stronie i została pushbackowana, wyrzucone na stronę białoruską. To dotyczy akurat Syryjczyka – mówiła. Ochojska podkreśliła, że cudzoziemcy mają prawo do pobytu w pierwszym bezpiecznym kraju.

Ochojska: Morawiecki, Kamiński i Wąsik kłamią

Pytana o argumenty polskich władz, europosłanka przekonywała, że „powoływanie się na Łukaszenkę jest bez sensu, ponieważ on jest zajęty zupełnie czymś innym”. – Żadna z tych osób nie jechała na wycieczkę, każda z nich korzystała z okazji, żeby uciec przez reżimem – wskazała. Ochojska zarzuciła też Straży Granicznej, że kłamie, mówiąc, że cudzoziemcy nie proszą o ochronę w Polsce. – Zarówno premier Morawiecki, jak i ministrowie Kamiński i Wąsik po prostu kłamią, mydlą nam oczy, że migranci są nielegalni. Nie ma nielegalnych – zaznaczyła.

Czytaj też:

Najnowsze informacje z granicy polsko-białoruskiej. Migrantów łączy jeden szczegół