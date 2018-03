Kora wróci na scenę? Jest komentarz managerki artystki

Piosenkarka Kora Jackowska od dawna choruje na genetyczny nowotwór jajnika. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąca informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Kilka miesięcy temu Kora zamieszkała razem ze swoim mężem Kamilem Sipowiczem na Roztoczu. Artystka przyznała w wywiadach, że nowy sposób życia wpłynął pozytywnie na jej stan zdrowia. – Żyję z pewnym wyrokiem, dlatego szkoda mi czasu na coś, co musiałabym znowu przerwać, jeśli konieczne byłoby wznowienie terapii. Odebrałam ostatnio wyniki badań i widać poprawę, mój stan jest coraz lepszy, ale nie wiadomo jak to długo potrwa – tłumaczy.

Po tym jak Kora nagrała piosenkę Człowiek z Piotrem Mohamedem z zespołu Sweet Noise, fani artystki mieli nadzieję, że oznacza to jej powrót na scenę. Artystka tłumaczy jednak, że na chwilę obecną nie czuje się na tyle dobrze, aby planować jakąkolwiek trasę koncertową. Ma jednak dla fanów małą niespodziankę. – Są plany, by Kora zagrała kilka koncertów w dwóch miastach w Polsce, na północy i na południu. Wszystko po to, by nie męczyć artystki wojażami po Polsce i oszczędzać jej siły, bo trasa koncertowa jest bardzo męcząca. Kora już swoje się najeździła. – powiedziała w rozmowie z Faktem Katarzyna Litwin, menadżerka Jackowskiej.