Zmarł zwycięzca „Mam Talent”. Miał 42 lata

Piosenkarz o wyjątkowym, operowym głosie, zmarł w niedzielę o godzinie 18:00 z powodu niewydolności serca. W chwili śmierci był w domu swojej matki w Sikeston w Missouri.

W 2008 roku Boyd wypuścił na rynek album „My American Dream”. Później próbował swoich sił w polityce - w 2012 i 2014 roku bez powodzenia próbował zasiąść w Izbie Reprezentantów.

Koroner Scott Amick poinformował, że Boyd zdawał sobie sprawę z tego, że ma problemy z sercem. Mężczyzna cierpiał też na niewydolność nerek i miał problemy z wątrobą. Wiadomo ponadto, że on i jego matka dochodzili wciąż do siebie po wypadku samochodowym w 2017 roku, do którego doszło, gdy Boyd stracił przytomność podczas prowadzenia auta.