Tworzy surrealistyczny świat przy pomocy Photoshopa. Oto efekty

„»Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, jest rzeczywiste« twierdził Pablo Picasso. Jest to cytat, do którego przywiązuję szczególnie uwagę przy tworzeniu moich prac, inspirowanych światem wokół mnie i twórcami surrealizmu” – pisze Justin Peters, dzieląc się swoimi dziełami. „Tworzenie mojego wymarzonego świata jest możliwe dzięki niestandardowemu łączeniu zdjęć. Mam nadzieję, że kiedy ludzie widzą moje prace, odkrywają nowy świat” – dodaje.

Surrealizm to kierunek w sztuce, który powstał w 1924 roku we Francji. Początkowo występował tylko w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. W malarstwie założeniem surrealizmu było "wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej" – artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Przedstawicielami tego nurtu w malarstwie byli: Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Arp (również w poezji), Marcel Duchamp, Francis Picabia, Osvaldo Licini, René Magritte.