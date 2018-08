Księgarnia z marzeniami

Film ma doborowa obsadę - Patricia Clarkson, Bill Nighy, Emily Mortimer a scenariusz oparty jest na bestselerowej powieści Penelope Fitzgerald „The Bookshop”.

Florence Green (Emily Mortimer) szukając sposobu na życie, postanawia otworzyć księgarnię w sennym miasteczku u wybrzeży Anglii. Sprowadza dla mieszkańców dzieła światowej literatury, m. in. „Lolitę” Nabokowa oraz „451 stopni Farenheita” Bradbury'ego, i u niektórych wywołuje to oburzenie, a u lokalnych elit nawet protest – wszak książki mogą być niebezpieczne! Bardzo wpływowa dama (Patricia Clarkson) zrobi wiele, by zamknąć ten „sklepik” . Florence jednak będzie konsekwentna. Tym bardziej, że zdobywa sympatię i wsparcie miejscowego miłośnika powieści (Bill Nighy).