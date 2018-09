Lil Pump idzie do więzienia. Naruszył zwolnienie warunkowe

Lil Pump został zatrzymany pod koniec sierpnia w Miami. Jego Rolls-Royce miał tablice rejestracyjne pochodzące w rzeczywistości z Mini Coopera. W krótkim nagraniu zamieszczonym na Instagramie raper wyjaśnił, co teraz go czeka.

„Słuchajcie, powiem wprost. Wszyscy widzieliście, co stało się w Miami, zostałem aresztowany, czy cokolwiek przez jakąś pierdołę. Naruszyłem swoje zwolnienie warunkowe, więc muszę iść do więzienia i odsiedzieć kilka miesięcy” – poinformował. Przekazał, że podczas gdy będzie on w więzieniu świat usłyszy kilka jego nowych kawałków. Dodał, że jego kanały społecznościowe obsługiwał będzie jego zespół. „Dzieci, zostańcie w szkołach. Nie bądźcie tacy, jak ja” – dodał na koniec.