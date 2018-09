Piosenkarz wypadł za burtę statku. Trwa akcja ratownicza

Daniel Kueblboeck urodził się w 1985 roku. O muzyku stało się głośno w 2003 roku, kiedy wziął udział w talent show „Deutschalnd sucht den Superstar”. Do jego najbardziej popularnych utworów należą „Heartbeat”, „I Don;t Wanna Live Another Life” oraz „You Drive Me Crazy”. Z medialnych doniesień wynika, że popularny niemiecki piosenkarz płynął statkiem z Hamburga do Nowego Jorku. Jak podaje Heute.at, na wysokości Nowej Fundlandii muzyk miał wypaść za burtę. Świadkowie twierdzą, że widzieli mężczyznę, który podczas rejsu w niedzielę 9 września około godziny 6 rano skoczył za burtę z piątego pokładu gigantycznego statku AIDAluna. Przerażeni turyści zaalarmowali służby ratunkowe. Po chwili w okolicach statku pojawiły się śmigłowce straży przybrzeżnej.

Obecnie trwa akcja ratunkowa. Ratownicy i nurkowie przeszukują wody przybrzeżnej w okolicach wyspy Nowa Fundlandia. Za prowadzenie akcji jest odpowiedzialny przewoźnik oraz kanadyjska straż przybrzeżna. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy muzyk celowo skoczył do wody. Według austriackiej Kronen Zeitung, która opublikowała ostatnie selfie zrobione przez muzyka na pokładzie statku, kilka godzin przed tym, co się wydarzyło, muzyk miał chodzić po statku w damskich ubraniach i biżuterii, miał być również agresywny wobec personelu.