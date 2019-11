Lil Reese został postrzelony. Raper jest w stanie krytycznym

Portal ABC7 Chicago poinformował, że do strzelaniny doszło w poniedziałek na skrzyżowaniu ulicy 167 oraz Pułaskiego. Policjanci po otrzymaniu informacji o incydencie pojechali na miejsce, gdzie znaleźli samochód ze śladami krwi na siedzeniu kierowcy oraz podobne ślady w pobliżu drzwi pojazdu. Świadkowie zeznali, że jeden z mężczyzn biorących udział w strzelaninie zabrał rannego towarzysza.

Rana postrzałowa szyi

Funkcjonariusze ruszyli na poszukiwania w pobliskich szpitalach. Na oddziale ratunkowym szpitala South Suburban Hospital w Hazel Crest znaleźli mężczyznę z raną postrzałową w okolicach szyi. Okazało się, że jest to Tavares Taylor znany także jako Lil Reese. 26-letni raper pochodzący z Chicago został przewieziony do innego szpitala, gdzie jego stan określono jako krytyczny. Śledczy rozpoczęli już dochodzenie, ale nie doprowadzono jeszcze do żadnych aresztowań.

Lil Reese kojarzony jest głównie ze sprawą utworu „I Don't Like”, który nagrał z Chief Keefem. Na swoim koncie ma także współpracę z Fredo Santaną oraz wydanie kilku mixtape'ów oraz mini albumów.

