Zbliża się jubileuszowy koncert „Gintrowski - a jednak coś po nas zostanie”

„Jestem fanatycznym wielbicielem(…) poezji. Ja się(…) chowam w poezję (…) – To jest mój świat” – mówił Przemysław Gintrowski w wywiadzie dla Polskiego Radia w 2008 roku. W trakcie jubileuszowego, X koncertu z pieśniami barda, publiczność zyska unikalną okazję, by do jego świata wejść. Na wyprawę w krąg twórczości Gintrowskiego zabiorą nas wyjątkowi artyści, a przewodnikiem stanie się – za sprawą swoich słów i utworów – sam pieśniarz.

Galowy koncert „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” , to także doskonała okazja, by docenić twórców, którzy idą śladami nieugiętego barda. Po raz czwarty wręczona zostanie nagroda „Za wolność w kulturze” . W poprzednich latach jej laureatami byli: Stanisława Celińska, Jan Polkowski, Antonina Krzysztoń (2016 rok), Ewa Błaszczyk (2017 rok) oraz Franciszek Pieczka (2018 rok). Kto dołączy do tego zacnego grona w tym roku? Odpowiedź poznamy już 9 grudnia.

