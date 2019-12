RMF FM: Adam Słodowy nie żyje. Prowadził znany program „Zrób to sam”

Wczoraj wieczorem, w wieku 96 lat zmarł Adam Słodowy, popularny prowadzący programu „Zrób to sam”. Informację potwierdziła radiu RMF FM żona prezentera Bożena. Powiedziała także, że Pan Adam równo tydzień temu obchodził urodziny i zaraz po nich trafił do szpitala. Problemy zdrowotne telewizyjnego majsterkowicza rozpoczęły się od udaru, który przeszedł 4 lata temu.

Adam Słodowy przez starsze pokolenia został zapamiętany jako postać telewizyjna, popularyzator majsterkowania. W nadawanym od 1959 do 1983 roku programie „Zrób to sam”, zachęcał Polaków do tworzenia prostych zabawek i przedmiotów przy pomocy łatwo dostępnych produktów. W ciągu 24 lat wyświetlono łącznie 505 odcinków jego programu.

Propozycje dla majsterkowiczów Adam Słodowy przedstawiał nie tylko w telewizji. Był też autorem wielu książek, takich jak „Budowa samochodu amatorskiego”, „Podręcznik kierowcy amatora”, „To wcale nie jest trudne”, „Lubię majsterkować” czy „Majsterkowanie dla każdego”.

Urodzony w 1923 roku w Czarnkowie w Wielkopolsce Adam Słodowy w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej pracował w fabryce. W roku 44 zgłosił się do wojska na ochotnika. Między 1950, a 1958 rokiem był wykładowcą w koszalińskiej Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej. Tam też uzyskał stopień majora.

Swoją karierę w telewizji zaczynał niepozornie, jako „konstruktor urządzeń scenotechnicznych”. Pomiędzy rokiem 1961 i 1978 był redaktorem Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Dziecięcych TVP na emeryturę odszedł w roku 1983. Do śmierci mieszkał w Warszawie razem z żoną Bożeną.