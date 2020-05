15 japońskich słów, które zna każdy. Tak, ty też!

Język japoński to dla wielu osób czarna magia: niezrozumiała mowa i jeszcze trudniejsze pismo. Tymczasem wiele z japońskich słów znajduje się w codziennym użyciu także w Polsce, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Gwarantujemy, że słowa z poniższego quizu będą wam znajome. Jeśli akurat któregoś zapomnieliście, to będzie to świetna okazja do przypomnienia sobie. Udanej zabawy!