Wielki powrót święta literatury. Zaczął się 14. Festiwal Conrada

Sylwia Chutnik, Artur Domosławski, Weronika Gogola, Grażyna Plebanek, Szczepan Twardoch i Jakub Żulczyk to zaledwie kilkoro pisarek i pisarzy, którzy wezmą udział w festiwalowych dyskusjach. Do Krakowa przyjeżdża też szerokie grono gości z zagranicy, jak Carmen Maria Machado, Óscar Martínez, Mykoła Riabczuk i Eva Meijer. To właśnie oni wyznaczają dziś kierunki rozwoju światowej literatury.

Festiwal Conrada w Krakowie

Festiwal Conrada należy do najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce, docenionych za odwagę programowania między innymi prestiżową Nagrodą EFFE – Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali – przypomniał na konferencji prasowej pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski.

– W tym roku centrum festiwalowym, dzięki gościnności pani profesor Doroty Segdy, jest siedziba Akademii Sztuk Teatralnych, położona tuż przy krakowskich Plantach. Część wydarzeń odbywa się również w Pałacu Potockich, Kinie Pod Baranami i Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, przenikając się z 25. Targami Książki w Krakowie. Księgarnią festiwalową został kazimierski Lokator, ale i inne księgarnie świętują powrót festiwalu do autentycznych spotkań z ulubionymi pisarkami i pisarzami. W tych dniach całe miasto żyje literaturą, nagrodami literackimi, głębokimi rozmowami i namysłem nad przyszłością rynku książki – dodał Piaskowski.

Jesienne święto literatury jest filarem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – mówiła Carolina Pietyra, dyrektorka KBF, które organizuje wydarzenie wspólnie z Miastem Krakowem i Fundacją Tygodnika Powszechnego. – Festiwal wyraża naszą więź ze światową kulturą, a jednocześnie integruje lokalną społeczność. Gościmy autorki i autorów z Polski i zagranicy podejmujących różnorodne tematy, przemawiających na różne sposoby. Tworzymy więc okazję do spotkania z osobami, które niekiedy różnią się od nas pod względem tożsamości i wrażliwości. To przestrzeń do rozwoju dla nas wszystkich – stwierdziła Pietyra.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „WSPÓLNOTY”. Profesor Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Conrada, zwracał uwagę na wątpliwości, jakie mogą wiązać się z tym pojęciem: Czy wiemy na pewno, czym są wspólnoty i jak działają? Z jakiego powodu powstają i z jakiego powodu znikają? Czy wspólnota z definicji jest czymś wartościowym? Jak określamy to, co jest we wspólnocie wspólne? Czy przynależność do wielu wspólnot jest czymś nagannym, czy pożądanym? Czy można się ze wspólnoty wypisać? Kiedy wolno ją krytykować? Co się dzieje, gdy interesy wspólnoty przedkładamy nad interesy jednostki? Odpowiedzi na te i jeszcze wiele innych pytań będą poszukiwać uczestnicy dyskusji zaplanowanych w Akademii Sztuk Teatralnych.

Poza pasmem głównym przygotowano też spotkania dla dzieci i rodzin, które odbędą się w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym w dniach 29 i 30 października. Nowe publikacje zaprezentują tam Daniel Mizieliński, współtwórca znanych na całym świecie Map, oraz felietonista „Tygodnika Powszechnego” Tomasz Stawiszyński debiutujący w roli autora książek dla dzieci. Organizatorzy wspólnie z Kinem Pod Baranami zapraszają na przegląd filmów podejmujących tematykę zbieżną z ideą tegorocznego festiwalu, w tym eksperymentalny Listopad czy kultowe Cienie zapomnianych przodków. Kongres Książki z kolei stanie się przestrzenią branżowych rozmów dla autorek, tłumaczy, redaktorek, bibliotekarzy, wydawczyń czy księgarzy. Wydarzenia z tego cyklu odbywają się w Pałacu Potockich i w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Gala Nagrody Conrada

Festiwal zwieńczy gala Nagrody Conrada przyznawanej za najlepszy debiut prozatorski. Wśród nominowanych książek znalazły się: Szalej Moniki Drzazgowskiej (Wydawnictwo Literackie), Story Jones Krzysztofa Pietrali (Meth), Rzeszot Bartosza Sadulskiego (Książkowe Klimaty), Miasto bajka Pauliny Siegień (Wydawnictwo Czarne) i Czarnolas Jagi Słowińskiej (Ha!art). O tym, kto otrzyma nagrodę, decydują jurorzy oraz czytelnicy, którzy mogą wziąć udział w głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej. Na zwycięzcę lub zwyciężczynię konkursu czekają trzydzieści tysięcy złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie, a także kampania promocyjna w „Tygodniku Powszechnym”. Galę poprowadzi Katarzyna Kasia, a wykład mistrzowski wygłosi Andrzej Stasiuk. Zapraszamy 30 października o 20.30 do Centrum Kongresowego ICE Kraków – obowiązują bezpłatne wejściówki.

O ile w dwóch poprzednich latach w związku z pandemią COVID-19 znaczna część wydarzeń festiwalowych odbywała się online, o tyle w tym roku wracamy do spotkań na żywo. Wyjątkiem jest cykl rozmów Grzegorza Jankowicza pod nazwą Natura Przyszłości, udostępniany nieodpłatnie na Facebookowych profilach Festiwalu Conrada i „Tygodnika Powszechnego”. Conradowska wspólnota, choć najchętniej spotyka się bezpośrednio, to nie wyklucza również tych, którzy nie mogą być z nami w Krakowie w Festiwalowym tygodniu. Staramy się wyznaczać nowe standardy w dziedzinie kultury cyfrowej – powiedział Aleksander Kardyś, prezes Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Czytaj też:

20 lat „Wierszy na murach” w Krakowie. To najdłużej działająca poetycka akcja w przestrzeni miejskiej na świecieCzytaj też:

50 Cent w Krakowie wystąpi już w środę. Czy są jeszcze bilety?