Zalia „Kocha i tęskni”. Debiutancki album wokalistki już dostępny

Zalia, czyli Julia Zarzecka to młoda wokalistka, uważana za jedną z najbardziej perspektywicznych nowych artystek, polskiej sceny popowej. Pomimo stosunkowo krótkiej obecności na rynku, występowała już na największych festiwalach w Polsce, w tym na: Orange Warsaw Festival oraz Opener Festival. 30 listopada ukazał się długo wyczekiwany przez fanów pierwszy album Zalii zatytułowany „Kocham i tęsknię” .

„Kocham i tęsknię” . Zalia otwiera nowy etap kariery

Ku uciesze fanów, na debiutanckiej płycie, oprócz nowych kompozycji znalazły się znane już dobrze słuchaczom utwory, takie jak walentynkowa „Miłosna scena” , wakacyjne „Plany” oraz „Bezsensownie”, które odbiło się szerokim echem również na Tik Toku.

– Tik-tok to jest fajny dodatek, kolejna droga do docierania do nowych słuchaczy, ale skupiam się tam głównie na promowaniu swojej muzyki i siebie, jako osoby, żeby też łączyć Zalię z tym, kim jestem, co robię i co lubię – opowiadała w podcaście Wprost o Kulturze. – To jest super, ale to nie jestem ja – dodała.

Debiutancka płyta Zalii dostępna jest we wszystkich serwisach streamingowych, w tym m.in. na Tidal, Spotify oraz YouTube. Poza standardową odsłoną, album można zakupić w wersji deluxe, który dodatkowo zawiera autograf wokalistki i zawieszkę zapachową. Krążek „Kocham i tęsknię” już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. Na wiosnę 2023 roku planowana jest trasa promująca płytę „Kocham i tęsknię” obejmująca miasta w całej Polsce.

Czytaj też:

„Nie jestem tik-tokerką”. Zalia o dojrzewaniu i swojej artystycznej tożsamościCzytaj też:

Koniec Zabawy. Zalewski żegna się ze sceną i fanami