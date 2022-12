The Weeknd jednak zagra w Polsce. Ruszyła sprzedaż biletów

O zawirowaniach z koncertami kanadyjskiego artysty głośno było w zeszłym miesiącu. The Weekend miał odwołać trasę „The After Hours Tour” ze względu na... ogromne zainteresowanie koncertami. Sztab muzyka postanowił zamienić hale na stadiony, tak by więcej zainteresowanych mogło obejrzeć widowiskowe show. Całą europejską trasę przełożono więc na przyszły rok. Znana jest już data koncertu w Warszawie.

The Weekend w Polsce. Artysta zagra na PGE Narodowym

Europejska trasa „After Hours Til Down Global Stadium Tour” jest promocją dwóch ostatnich albumów: „After Hours” i „Dawn FM”. Wiemy już, że The Weekend wystąpi na stadionie PGE Narodowy w Warszawie 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00. Trasa rozpocznie się 10 czerwca koncertem w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, a zakończy się 15 października w Santiago w Chile.

Gdzie można kupić bilet na The Weekend?

2 grudnia rozpoczęła się oficjalna sprzedaż biletów. Przypomnijmy, że przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy ruszyła już 30 listopada, a dla klientów Ticketmaster 1 grudnia. Ceny biletów zaczynają się od 299 zł, a najdroższy kosztuje 1547 zł.

instagram

Kim jest The Weeknd?

The Weeknd, a właściwie Abel Makkonen Tesfaye jest kanadyjskim wokalistą, autorem tekstów piosenek i producentem muzycznym. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2010 roku, publikując własne utwory w serwisie YouTube pod pseudonimem The Weeknd.

Jest niezwykle utalentowanym muzykiem, który na swoim koncie ma niejedno wyróżnienie. W 2017 roku został pierwszym artystą, którego dwa albumy mają po 2 miliardy odsłuchań w serwisie streamingowym Spotify. Ponadto The Weeknd ustanowił światowy rekord, plasując na liście Billboard Global 200 aż 24 swoje piosenki. Jest laureatem 3 nagród Grammy i 9 statuetek Juno Awards. Za singiel „Earned It”, promujący film „50 twarzy Greya”, w 2016 roku otrzymał nominację do Oscara w kategorii „Najlepsza oryginalna piosenka filmowa”.

Czytaj też:

Znany muzyk nie żyje. Zmarł zaledwie kilka godzin po swoim ślubieCzytaj też:

„Ukryty w mieście krzyk” ma już 20 lat. Pezet zapowiada specjalny koncert