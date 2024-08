Nowy polski serial Netfliksa. „Skala tego projektu jest bezprecedensowa”

Belgijskie studio Lites gościło już nieliche cuda, od niemieckiego bandu Rammstein, przez organizacje takie jak Greenpeace, aż do przedstawicieli francuskiego kina grozy, no i największych stacji telewizyjnych. Oraz, rzecz jasna, platform streamingowych. Ale po co oni wszyscy mieliby tam ściągać? Cóż, na obrzeżach Brukseli znajduje się specjalistyczny sprzęt i profesjonalne baseny umożliwiające realizację scen podwodnych. Z czego skorzystała trwającego jeszcze lata ekipa Jana Holoubka, kręcąc na potrzeby szykowanego przez siebie serialu sekwencje katastrofy i zatonięcia promu Jan Heweliusz, który to wypadek do dziś pozostaje najtragiczniejszym w dziejach polskiej żeglugi. Nie będzie to, bynajmniej, fabularyzowany dokument, tylko, kolejny, po „Wielkiej wodzie”, wysokobudżetowy projekt Holoubka zrealizowany we współpracy z amerykańskim gigantem. Mieliśmy okazję odwiedzić plan zdjęciowy, pogadać z członkami obsady oraz poznać historię Heweliusza, która pozostaje owiana nimbem tajemnicy.

Bo, mimo upływu lat, szczegóły katastrofy nadal nie zostały ustalone. Krąży na jej temat całe mnóstwo pytań, w tym także o sekretne przeznaczenie promu, który miał służyć również do prowadzenia działań przestępczych.