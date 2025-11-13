OKPA, szpont i tuff. Ruszyło głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku

Rozpoczął się kolejny etap Młodzieżowego Słowa Roku 2025. Jury po tym jak internauci skończyli zgłaszać propozycję, zaczęło je analizować pod kątem formalnym. Teraz można głosować na jedną z 15 opcji. Jest na to czas do 30 listopada, a ogłoszenie wyniku nastąpi 12 grudnia. Zwycięzca zostanie wybrany z następującego grona: 67, brainrot, bro, fr, freaky, GOAT, klasa, lowkey, OKPA, skibidi, slay, szacun, szponcić lub szpont, tuff i twin.

6 7 w wersji 67, 6-7, six seven, sześć siedem to idiom liczbowy o nieustalonym, kontekstowym znaczeniu. Wywodzi się z utworu Skrilla „Doot Doot”. Zyskał on popularność dzięki wielokrotnie edytowanym klipom sportowym, zwłaszcza z udziałem koszykarza LaMelo Balla (wzrost 6’7”) oraz wiralowym nagraniom chłopca krzyczącego „six-seven” i poruszającego rytmicznie rękami w górę i dół (mem „6 7 Kid”). W zależności od kontekstu 6 7 może być żartem, sygnałem radości, wyrazem ekscytacji lub tylko podtrzymywać komunikacyjny kontakt.

Brainrot to określenie specyficznych treści tworzonych przez użytkowników TikToka, którzy są nieustannie „podłączeni” do mediów społecznościowych. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza „gnicie mózgu” i nazywa praktykę generowania i pochłaniania treści (obrazowych lub językowych) o charakterze wyłącznie rozrywkowym, wiralowym, memicznym, niemających określonego znaczenia i celu.

Bro to skrót angielskiego słowa „brother” i oznacza kolegę, ziomka, bliskiego znajomego, prawie jak brata. Fr, używane czasem „fr fr” to skrót od innego angielskiego słowa „for real” i oznacza „naprawdę”. Określenie jest używane twierdząco lub ironicznie („no naprawdę?”), również w znaczeniu „zgadzam się”.

Freaky to określenie używane przez młodych ludzi do opisu czegoś dziwnego, ekscentrycznego, groteskowego lub przekraczającego normy estetyczne i społeczne. Pochodzi z j. ang. i oznacza dziwaczny, osobliwy, trochę przerażający. Może odnosić się do osoby, stylu, zachowania, sytuacji lub treści internetowej, która zaskakuje czymś nietypowym (por. „trochę freaky”, „freaky vibe”, „freaky girl”).

GOAT to akronim pochodzący od angielskiego wyrażenia Greatest Of All Time (Najlepszy w historii – pol.). Jest używany często w slangu, także w języku mediów, np. w kontekstach sportowych na określenie osób wybitnych w swojej dyscyplinie.

Klasa to wyraz aprobaty i pozytywnej oceny. Występuje głównie w tytule filmików „Klasa czy obciach” zamieszczanych w mediach społecznościowych. Wartościowanie pozytywne wyrazu klasa nie jest nowe, wywodzi się prawdopodobnie od wyrażenia „pierwsza klasa”.

Lowkey to zapożyczenie z angielskiego (trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowany) i przeciwieństwo high-key (intensywny). Jest używane do wyrażania powściągliwych, stonowanych opinii. Oba połączenia angielskie pochodzą z terminologii fotograficznej i muzycznej.

OKPA to trwałe połączenie międzynarodowego wyrazu aprobaty OK oraz polskiego pożegnania pa, wymawiane jako okpa/ okejpa/ okipa lub z dodatkiem łącznika to [okejtopa/ okitopa]. Wyrażenie to jest zapisywane często bez spacji.

Skibidi oznacza słowo pozbawione znaczenia, wyrażające jedynie emocje mówiącego. Używane, by zasygnalizować – w zależności od kontekstu – że coś jest atrakcyjne, ciekawe, śmieszne, dziwne, pokręcone, ogólnie super.

Slay (z ang.– „niszczyć, gromić”) oznacza świetnie, znakomicie, doskonale. To określenie czegoś, co robi wrażenie albo wyrażenie podziwu dla kogoś, kto wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem lub jakąś umiejętnością. Czasem bywa też pochwałą sposobu wykonania czegoś. Szacun to skrót od słowa szacunek, używany wyłącznie w mianowniku jako samodzielna wypowiedź wyrażająca podziw i uznanie.

Szponcić / szpont to słowo używane albo z dezaprobatą: robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować. Występowało kiedyś też w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem „kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia”. Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. „zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku”.

Tuff pochodzi z ang. tough i oznacza, trudny, ciężki. Dziś częściej oznacza „atrakcyjny, imponujący, fajny”, szczególnie na TikToku. Występuje w kontekstach modowych (np. „tuff spodnie”, „megatufiaste spodnie”), ale nie tylko (np. „giga tuff” o nowej płycie Dawida Podsiadły). Słowo jest używane czasem również ironicznie.

Twin to natomiast osoba, z którą czujemy silną więź i podzielamy upodobania – idealnie dopasowany partner, najlepszy przyjaciel / przyjaciółka. Wyraz zapożyczony z języka angielskiego, gdzie oznacza „bliźniaka”. Może być żartobliwym synonimem slangowych określeń, takich jak „bestie”, „BBF”, „bro” czy „braciak”.

