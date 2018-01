Bezdomny podarował o. Rydzykowi dwa samochody i zmarł. Internet reaguje memami

W meczu PSG sędzia sfaulował zawodnika, a później wyrzucił go z boiska. W Polsce już to mieliśmy

Sędziowie piłkarscy nieczęsto faulują zawodników, a jeszcze rzadziej robią to umyślnie. Żeby jeszcze dawać za to żółtą kartkę – to już jednak szczyt. O wydarzeniach z francuskiej Ligue 1 dyskutuje już cały piłkarski świat.