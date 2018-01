Mistrzowie Photoshopa pokazali, co potrafią! Trudno ocenić, kto wygrał „bitwę”

Galeria:

Photoshop czyni cuda. Te zdjęcia są najlepszym dowodem

Programy graficzne typu Photoshop robią furorę w internecie. Często są one używane do ulepszania swoich zdjęć, które są publikowane w mediach społecznościowych. – Każdy z nas lubi pięknie wyglądać i mieć piękny obrazek, dlatego często przerabiamy zdjęcia. Jednak nie zawsze to, co widzimy pokazuje realny świat. Warto o tym pamiętać, zanim popadniemy w kompleksy myśląc, że nie wyglądamy jak modelki z fotografii. Wiele osób jest zszokowanych, gdy widzą, jak dana osoba wygląda naprawdę – tłumaczy fotografka Jenna Martin.

Często jednak możliwości, jakie dają programy graficzne są wykorzystywane do tworzenia zabawnych przeróbek zdjęć i fotografii. Bohaterem wielu tego typu grafik jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Niezwykle wdzięcznymi obiektami są również zwierzęta. Wybraliśmy kilkanaście najlepszych photoshopowych przeróbek, które pojawiły się w ostatnim czasie w internecie.