Niezwykła kolekcja Barbie. Wśród „inspirujących kobiet” wyróżniono jedną Polkę

Galeria:

Barbie Shero - inspirujące kobiety mają swoje lalki

Przed wypuszczeniem nowej serii Barbie, firma Mattel przeprowadziła sondę wśród około 8 tys. matek. Z badania wynikało, że ankietowane obawiają się tego, z jakimi stereotypami kobiecości spotykają się ich córki. Aby wskazać wzory do naśladowania dla młodego pokolenia, firma stworzyła 17 lalek inspirowanych postaciami realnych kobiet.

Specjalna kolekcja udostępniona z okazji Dnia Kobiet została nazwana Barbie Shero. Słowo shero to połączenie „she” – „ona” oraz „hero” – „bohater”. – W tej kolekcji chcieliśmy nagrodzić te kobiety, które mogą uchodzić za wzór do naśladowania dla małych dziewczynek, ponieważ swoją działalnością inspirują i przełamują stereotypy – mówiła przedstawicielka firmy. Wśród kobiet, które mają lalki stworzone na swoją podobiznę znalazły się m.in. Duvernay (reżyserka), Ashley Graham (modelka plus size), Gabby Douglas (gimnastyczka) czy Misty Copeland (tancerka). Wyróżniono również Polkę – Martynę Wojciechowską.

„Podróżniczka, himalaistka, dziennikarka. Kobieta, która realizując wyprawy na krańce świata podróżuje do ludzi, nie do miejsc. Jej pasja i zaangażowanie to dowód dla kobiet w każdym wieku, że nie ma rzeczy niemożliwych, że warto mieć marzenia i je spełniać” – podkreślono w uzasadnieniu wyboru. „Taki tytuł otrzymałam dziś od firmy Mattel, za inspirowanie Kobiet i Dziewczynek w Polsce i na świecie do tego, by odważyły się marzyć i spełniać swoje marzenia” – napisała Wojciechowska na swoim profilu na Instagramie.