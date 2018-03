Martyna Wojciechowska jako jedyna Polka ma własną lalkę Barbie

Galeria:

Martyna Wojciechowska ma swoją własną lalkę Barbie

Firma Mattel z okazji Dnia Kobiet przygotowała specjalną kolekcję Barbie Shero. Słowo shero to połączenie „she” – „ona” oraz „hero” – „bohater” . – W tej kolekcji chcieliśmy nagrodzić te kobiety, które mogą uchodzić za wzór do naśladowania dla małych dziewczynek, ponieważ swoją działalnością inspirują i przełamują stereotypy – mówiła przedstawicielka firmy. Wśród kobiet, które mają lalki stworzone na swoją podobiznę znalazły się m.in. Duvernay (reżyserka), Ashley Graham (modelka plus size), Gabby Douglas (gimnastyczka) czy Misty Copeland (tancerka). Wyróżnino również Polkę – Martynę Wojciechowską.