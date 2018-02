Martyna Wojciechowska. Zdobywczyni Korony Ziemi o kobietach w górach i decyzji Elisabeth Revol

- Kobiety łatwiej adaptują się do zmieniających się warunków, fizycznie i psychicznie - powiedziała w „Dzień Dobry TVN” Martyna Wojciechowska. Czy alpiniści muszą przedstawić dowody na to, że zdobyli dany szczyt? - W górach, jeśli ktoś powiedział, że był na szczycie, to znaczy, że był - podkreśliła podróżniczka. - Jest domniemanie tego, że ta rzecz się wydarzyła - dodała. Jakie są metody na to, aby udowodnić to, że zdobyło się szczyt? Czy Wojciechowska miała okazję poznać alpinistkę Elizabeth Revol? Co sądzi o jej decyzji o pozostawieniu Tomasza Mackiewicza?