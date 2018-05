Suknia ślubna Meghan Markle to plagiat? Znana projektantka oskarża

To, jak będzie wyglądać panna młoda, było jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic królewskiego ślubu. Dopiero w momencie, gdy Meghan Markle zbliżała się do kaplicy św. Jerzego na Windsorze, gdzie odbywała się ceremonia, Pałac Kensington poinformował, kto jest autorem projektu sukni panny młodej. Wybranka księcia Harry'ego poszła do ołtarza w projekcie francuskiego domu mody Givenchy autorstwa Clare Waight Keller.

Kilka dni po królewskim ślubie pojawiły się oskarżenia, jakoby kreacja miała być plagiatem. Formułuje je nie byle kto – w kreacjach projektantki Emilii Wickstead widywana była sama księżna Kate. Pochodząca z Nowej Zelandii kreatorka mody na łamach „Daily Mail” formułuje zarzut, że suknia Meghan Markle jest kopią jednego z jej projektów. To jednak nie koniec kontrowersji. Wickstead twierdzi bowiem, że projekt Givenchy nie był do końca dopracowany. – Jeśli wybiera się tak prosty design, wszystko powinno idealnie pracować. Ta suknia ślubna była za duża – oceniła projektantka.

Suknia Meghan Markle

Białą kreację z długimi rękawami i trenem zaprojektowała Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy. „Po spotkaniu z panią Waight Keller na początku 2018 roku, Meghan Markle postanowiła rozpocząć współpracę z nią, ze względu na jej ponadczasowe i eleganckie poczucie estetyki, nienaganne krawiectwo i postawę” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Pałac Kensington. Podkreślono w nim, że panna młoda i projektantka, współpracując blisko, postawiły na „ponadczasową minimalistyczną elegancję”.

Suknia, zgodnie z zasadami domu mody Givenchy, została wykonana za pomocą sześciu szwów, w celu osiągnięcia czystości linii. „Dekolt w stylu łódki podkreśla prostotę i elegancję sukni, a długie rękawy stanowią obramowanie dla ramion i uwidaczniają smukłość sylwetki” – czytamy w opisie projektu. Do wykonania sukni użyty został specjalnie opracowany podwójny jedwab. Wyjątkową część projektu stanowi 5-metrowy welon wykonany z tiulu. Ozdobiono go wzorami kwiatów reprezentujących 53 kraje Wspólnoty Narodów.