Robert Janowski dostał nowy program? „Jak myślicie? Jaka to Muzyka?”

W połowie sierpnia okazało się, że Robert Janowski nie będzie już prowadzącym „Jaka to melodia” . Zastąpił go Norbert „Norbi” Dudziuk. Te informacje potwierdził Jacek Kurski podczas konferencji prasowej z okazji prezentacji jesiennej ramówki TVP. Oprócz Janowskiego z programem pożegnały się też inne osoby, które z formatem były związane od wielu lat, m.in. Grzegorz Wilk.



Okazuje się jednak, że Janowski nie da o sobie tak szybko zapomnieć. W niedzielę piosenkarz i dziennikarz opublikował na Facebooku zdjęcie, które opatrzył zagadkowym komentarzem: „Jak myślicie? Jaka to Muzyka? Idzie nowe”. Fani byłego prowadzącego „Jaka to Melodia” odczytali to jako zapowiedź rychłego udziału Janowskiego w nowym show. „Rozumiem że decyzja zapadła? Możemy już gratulować? Chętnych do oglądania nie braknie” – skomentowała z jedna z internautek.„Panie Robercie rozumiemy że azymut już obrany to do przodu...już nie możemy się doczekać i liczymy że w nowym programie zobaczymy więcej znajomych twarzy” – wtórował jej inny uczestnik dyskusji.

Magazyn „Flesz” podawał, że Janowski dostał propozycję prowadzenia teleturnieju dla stacji konkurencyjnej wobec TVP. Na razie nie komentuje tego ani artysta, ani jego menadżerka.

