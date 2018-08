RMN podjęła decyzję. Jacek Sobala odwołany z funkcji prezesa Polskiego Radia

6 sierpnia w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej Polskiego Radia, zgodnie z którą prezes zarządu Jacek Sobala został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych. Oznacza to, że Jacek Sobala nadal pozostawał prezesem Polskiego Radia, ale bez prawa do wykonywania obowiązków prezesa. Jednocześnie poinformowano, że Rada, działając na podstawie statutu spółki, delegowała Andrzeja Rogoyskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych 28 sierpnia omawiano sytuację w Polskim Radiu. Z ustaleń portalu Wirtualne Media wynika, że na posiedzeniu byli obecni zarówno Jacek Sobala jak i p.o. prezesa Andrzej Rogoyski. Decyzją Rady Sobala został ostatecznie odwołany z funkcji prezesa Polskiego Radia. Za jego odejściem głosowało troje członków: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk oraz Joanna Lichocka (wszyscy związani z PiS), Grzegorz Podżorny (Kukiz’15) wstrzymał się od głosu, a Juliusz Braun (wyznaczony przez PO) odmówił udziału w głosowaniu. Jak podały Wirtualne Media powodem odwołania miało być „naruszenie przez Sobalę ładu korporacyjnego i i zasady kolegialności w pracach organów spółki”. Pełniącym obowiązki prezesa pozostaje Andrzej Rogoyski.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się konkurs na stanowisko prezesa Polskiego Radia.