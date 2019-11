Tomasz Lis uciszany przez partię Razem. Co to znaczy „ok boomer”?

Osoby obserwujące media społecznościowe bez wątpienia zaliczą profile partii Razem do grona tych „na czasie”, nadążających za trendami, posiadających internetowy rigcz (rozum i godność człowieka). Najnowszy przykład trzymania ręki na pulsie, czy może raczej głowy w internetowej chmurze, przedstawiciele Razem dali 19 listopada.

Ich reakcję sprowokowała twitterowa dyskusja na temat Adriana Zandberga w Sejmie, który za swoje wystąpienie w kontrze do premiera Morawieckiego zebrał sporo pochwał. „W Sejmie dziennikarze dyskutują na temat Zandberga, który rozniósł espose premiera Morawieckiego i zastanawiają się, czy to już jest przemówienie na kampanię prezydencką” – pisał m.in. Paweł Wroński z „Gazety Wyborczej”.

Na komentarz Wrońskiego zareagował Tomasz Lis, który z ironią odpisał: „Kocham te pięciominutowe zachwyty”. To własnie na ten wpis odpowiedziano z konta partii Razem, pisząc krótko: „ok boomer”. Nie jest to może zwrot, który pada codziennie w każdym polskim domu, ale zapewniamy, że zwłaszcza młodsza część użytkowników internetu z pewnością będzie wiedziała, o co chodzi. Głównie bowiem chodzi o podkreślenie różnicy wieku i wynikające z niej przestarzałe poglądy jednej ze stron sporu. W tym konkretnym wypadku wpis Razem mozna potraktować jako odpowiednik machnięcia ręką na słowa dziennikarza, którego zdanie było z góry do przewidzenia i nie wniosło za wiele do dyskusji.

W anglojęzycznym internecie „ok boomer” robił w listopadzie prawdziwą furorę. Więcej na ten temat piszemy w tekście wyjaśniającym znaczenie zwrotu. Koniecznie zobaczcie też memy, które najlepiej wyjaśniają, o co w tym wszystkim chodzi.

