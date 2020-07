Czarny kot z białymi brwiami? To przepis na nowego bohatera internetu

Galeria:

Cornelius Cornbread. Kot z brwiami, których łatwo nie zapomnisz

Cornelius to 4-letni kociak z Nashville w stanie Tennessee. Do siwych brwi brakuje mu jedynie cygara w pyszczku i cylindra na głowie, by został kocim potentatem z branży nieruchomości lub zwierzęcym złoczyńcą z Gotham. I bez tych atrybutów jednak robi wrażenie i roztacza aurę autorytetu, której większość z nas nie będzie miało nigdy. Do tej pory doceniło to blisko 7 tys. użytkowników Instagrama. Coś nam podpowiada, że w przyszłości liczba ta będzie znacznie większa.

