Kto powinien wygrać Literacką Nagrodę Nobla 2022? Znamy typy bukmacherów

Rok 2019 był szczęśliwy dla Polski i rodzimej literatury. Wtedy to literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok zdobyła Olga Tokarczuk. Na to wyróżnienie dla polskiego twórcy przyszło nam czekać 22 lata, po wygranej Wisławy Szymborskiej z 1996 roku. Nagroda Nobla wiele znaczy dla osoby, która ją otrzymuje – może nawet uczynić nieznanego dotąd pisarza sławnym na całym świecie. Tak było też w przypadku Patricka Modiano, laureata z 2014 roku. Przed wygraniem Nagrody Nobla książki Francuza nie były nawet sprzedawane w innych krajach, zaś niedługo po ogłoszeniu werdyktu wydawca podpisał dziesiątki umów na nowe tłumaczenia. Każdy, kto dostaje Nobla, zapisuje się na kartach historii. Jak będzie w tym roku?

Literacka Nagroda Nobla 2022

Jak co roku znany serwis bukmacherski NicerOdds tworzy zestawienia potencjalnych laureatów Literackiej Nagrody Nobla. Każde z nazwisk ma także swój kurs, według którego można typować zwycięzców. W tym samym rankingu utworzonym w 2018 roku Olga Tokarczuk znalazła się na trzecim miejscu. Pisarze figurujący niżej w rankingu również mają jednak olbrzymie szanse na wygraną. Kogo bukmacherzy typują w tym roku?

Michel Houellebecq

To już kolejny rok, w którym francuski pisarz nominowany jest do nagrody. Jak dotąd nie udało mu się jeszcze zdobyć statuetki, ale jego książki są sprzedawane w milionach egzemplarzy na całym świecie. Drogę do międzynarodowej kariery otworzyła mu pozycja „Cząstki elementarne” z 1998 roku. Doskonale sprzedały się też „Lanzarote”, „Platforma” i „Możliwość wyspy”. Za książkę „Mapa i terytorium” otrzymał Nagrodę Goncourtów, najważniejsze literackie wyróżnienie we Francji. W tym roku zostanie wydana jego najnowsza książka – „Unicestwianie”. Houellebecq typowany jest w większości światowych rankingów na tegorocznego zwycięzcę.

Anna Carson

Kanadyjska poetka modernistyczna. Jest autorką kilkunastu książek, m.in.: Glass, Irony and God (1995), Men in the Off Hours (2000), Decreation. Poetry, Essays, Opera (2005), Nox (2013), Float (2016), oraz przekładów na język angielski dzieł twórców takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała prestiżową T.S. Eliot Prize (2001), przyznawaną przez Poetry Book Society. Debiutowała w wieku 42 lat.

Annie Ernaux

Kolejny francuski akcent na liście noblowskiej, czyli 82-letnia laureatka najważniejszej w tym kraju literackiej Nagrody Renaudot. Ernaux uznawana jest za jedną z najwybitniejszych francuskich pisarek. Jest autorką ponad dwudziestu książek, m.in. wydanej po polsku mikropowieści „Miejsce”. To pierwsza kobieta, której dzieła ukazały się za życia w serii Quarto prestiżowego wydawnictwa Éditions Gallimard. Wyróżnia się charakterystycznym, oszczędnym stylem, którym pisze najczęściej krótkie powieści autobiograficzne.

Adonis

Słynny arabski poeta Adonis już w poprzednich latach był wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla. Nazywa się właściwie Ali Ahmad Said, pochodzi z Syrii i jest autorem 23 tomów poezji oraz 18 zbiorów esejów. W połowie lat 80. osiadł w Paryżu, gdzie jest przedstawicielem Ligi Państw Arabskich przy UNESCO. Tłumacz poezji europejskiej na język arabski. W 1994 roku ukazał się w Polsce zbiór poezji autora, zatytułowany "Rycerz dziwnych słów". Laureat wielu międzynarodowych nagród w dziedzinie literatury (m.in. norweskiej Nagrodą Bjørnsona oraz niemieckiej Nagrodą Goethego).

Ngugi Wa Thiong O

Kenijski pisarz, pochodzący z narodu Kĩkũyũ. Za nawiązania polityczne w swojej twórczości został skazany na więzienie w Kenii i uznany jako persona non grata w ojczystym kraju. Po uwolnieniu w 1977 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Uniwersytecie Yale’a, a potem na uczelniach w Nowym Jorku i Kalifornii. Jest autorem powieści, opowiadań, esejów, prac naukowych, krytyki literackiej i książek dla dzieci. W Polsce z jego dzieł wydano: „Chmury i łzy” oraz „Ziarno pszeniczne”.

Polak typowany do Literackiego Nobla 2022

Co ciekawe, na liście NicerOdds znajdziemy także polskiego nazwisko poety Ryszarda Krynickiego. Zaliczany do tzw. Nowej Fali, pisał teksty do opozycyjnych czasopism: „Solidarności Wielkopolski”, „Obserwatorze Wielkopolskim” i „Bez Debitu”. Poeta jest laureatem między innymi Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Poetyckiej „Kamień”, Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta oraz Nagrody Polskiego PEN Clubu.

Ogłoszenie laureata Literackiej Nagrody Nobla już 6 października 2022 r.

