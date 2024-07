Książki, które musisz przeczytać. Wydawnictwo Lira poleca wakacyjne lektury!

„Irysowy letarg” Julia Gambrot

Miłość, medycyna i tajemniczy manuskrypt w czasach wojennej apokalipsy…

Podczas listopadowej nocy 1938 roku w Breslau dochodzi do pogromu Żydów. Lekarka, Iris Selinger, niepokoi się, ponieważ jej brat Joachim nie powrócił tego dnia do domu. Zaginiony miał przed bliskimi sekrety, a jego przeszłość owiana jest tajemnicą. Zdarzało mu się mówić przez sen o obrazie ukazującym boginię Lofn w perłach i ukrytych klejnotach… Sytuacja komplikuje się, gdy w składzie z antykami należącym wcześniej do Joachima odnaleziony zostaje maszynopis przedstawiający makabryczne zabójstwo dwójki dzieci, do złudzenia przypominające zbrodnię, która przed laty wstrząsnęła mieszkańcami miasta. Mordercy nigdy nie ujęto. Czy Iris uda się przeżyć wojenną zawieruchę i odnaleźć brata? Kto był mordercą dzieci i co stało się z portretem bogini Lofn oraz skarbem?

„Irysowym letargiem” Julia Gambrot powraca do swojego bestsellerowego cyklu, w którym dotychczas ukazały się powieści: „Różany eter”, „Liliowe opium” i „Laurowy pean”.

„Znamię Ryby” Aleksander Sowa

Prawda nie może wyjść na jaw. Zbyt wielu ma w tym interes…

Wiosną 2016 roku w starym opactwie pojawia się ciało. Sprawę odkrywa odważny dziennikarz śledczy, dokumentując przypadki tuszowania nadużyć seksualnych przez hierarchów kościoła katolickiego. W sprawę uwikłani są: były glina, para prywatnych detektywów, wierny władzy prokurator oraz pewien bardzo religijny policjant. A także ktoś jeszcze. Wszyscy stają się tylko pionkami w grze prowadzonej przez nieuchwytnego od dekad mordercę. Jej stawką jest prawda o zepsuciu w kręgach kleru i władzy.

„Znamię Ryby” to kolejna część świetnie przyjętego cyklu kryminalnego z Emilem Stomporem w roli głównej. Powieść jest inspirowana m.in. największą niewyjaśnioną serią zabójstw w historii polskiej kryminalistyki.

„Maria. Dziesięć dni z życia Konopnickiej” Dorota Ponińska

Poznaj świat kobiet, które zapoczątkowały polski feminizm.

Maria Konopnicka spędza wiosnę 1910 roku w Żarnowcu, w dworku podarowanym jej przez naród. Opiekuje się nią Maria Dulębianka, wierna przyjaciółka i towarzyszka życia. Na pół roku przed śmiercią Konopnicka wspomina swoją drogę życiową, dokonuje bilansu i podsumowań. W tej kameralnej opowieści spotykamy najważniejsze dla niej osoby: męża Jarosława, córki, Elizę Orzeszkową, Dulębiankę, a także Henryka Sienkiewicza.

Dorota Ponińska, autorka cenionych powieści biograficznych, zaprasza do Żarnowca, do prywatnego świata dwóch wybitnych kobiet, które w czasach patriarchatu miały odwagę pójść własną drogą – twórczą i osobistą. A jednocześnie pokazuje klimat artystyczny i społeczny czasów, w których rodził się polski feminizm.

„Państwa-miasta. Raport z rajów nieutraconych" Grzegorza Kapli

Według Grzegorza Kapli, znanego podróżnika i pisarza, miasta mają serca tak samo jak ludzie. Mają swego ducha – genius loci.

Pomysł na książkę urodził się z tęsknoty, aby osobiście poznać miasta, znane dotąd jedynie z nazwy: Jerozolimę, Kair, Dubaj, Delhi, Singapur, Bandar Seri Begawan, Dżakartę, Port Vila, Papeete, Panamę, Nowy Jork, Kapsztad, Berlin.

Teksty zebrane w tym zbiorze są bardzo osobiste, niejednokrotnie pisane na gorąco w barach i hotelikach, oddające niepowtarzalny charakteru danego miejsca i towarzyszącej mu atmosfery. Poznaj reportaże Grzegorza Kapli, który dzięki mistrzowskiej precyzji opisu i błyskotliwemu językowi zaraża czytelnika swoją pasją życia i podróżowania. Publikacja ilustrowana bogatym zbiorem zdjęć autora.