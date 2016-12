David Garrett promuje własną kolekcję ubrań!

David Garrett nie zwalnia tempa! Podczas gdy od kilku tygodni wirtuoz skrzypiec intensywnie koncertuje w rodzinnych Niemczech, światło dzienne ujrzała właśnie kolekcja ubrań oraz gadżetów sygnowanych marką najnowszej trasy artysty. Kolekcja powstała przy współpracy Davida Garretta ze znanymi projektantami mody, w jej skład wchodzą m.in. bluzy, t-shirty oraz podkoszulki. Premierę kolekcji promuje sesja fotograficzna, w której w roli modela wystąpił sam David Garrett. Wszystkie produkty cechuje najwyższa jakość, potwierdzona certyfikatem Oeko-Tex Standard 100. Gadżety są już dostępne w sieci, na oficjalnej stronie internetowej wirtuoza. Można je także zakupić podczas każdego z koncertów, organizowanych w ramach trasy "EXPLOSIVE Live! Tour". Jak przyznaje sam artysta, jest niezwykle dumny z powstałej kolekcji. „Niezwykle ważny był dla mnie piękny design, materiały najwyższej jakości, nowoczesne wzory oraz komfort noszenia. Mam nadzieję, że wszystkie gadżety wam się spodobają”– zdradza David Garrett w swoich oficjalnych kanałach społecznościowych.

David Garrett to niemiecko-amerykański skrzypek, bijący rekordy popularności wśród fanów muzyki na całym świecie. Wirtuoz sprzedał dotychczas ponad milion płyt, docierając na szczyty list przebojów w Azji, Europie i USA, a także zdobywając liczne Złote oraz Platynowe Płyty. Artysta rozpoczął naukę gry na skrzypcach w wieku czterech lat. Unikatowy talent, nauka pod okiem znakomitych nauczycieli oraz ciężka praca sprawiły, że już trzy lata później młody artysta wystąpił przed dużą publicznością. W wieku jedenastu lat Garrett trafił pod skrzydła Deutsche Grammophon, prestiżowej niemieckiej wytwórni płytowej. Był to początek profesjonalnej i imponującej kariery wirtuoza, która z roku na rok nabiera jeszcze większego tempa. W swojej twórczości artysta umiejętnie łączy muzykę poważną z elementami pop, rock a także rhythm and bluesa.

Tuż po cyklu kilkunastu koncertów w ojczyźnie, które zakończą się na początku przyszłego miesiąca, wirtuoz przyjedzie do Polski, by już 10 grudnia wystąpić w łódzkiej Atlas Arenie. W dalszej kolejności artysta zaplanował koncerty m.in. na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, Izraelu, we Włoszech, w Szwajcarii, Austrii oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Koncert Davida Garretta w hali Atlas Arena odbędzie się 10 grudnia 2016 r. Wejściówki można nabywać poprzez strony: prestigemjm.com, eBilet.pl, a także w sieci salonów Empik na terenie całego kraju.