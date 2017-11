Maryla Rodowicz zaskoczyła parę młodą. Wszystko uwieczniono na nagraniu

Od samego początku nieświadoma niespodzianki para młoda była nagrywana przez ekipę filmową. W pewnym momencie na sali zgasło światło, a wodzirej poinformował, że doszło do awarii prądu, jednak za chwile wszystko powinno wrócić do normy. Jak się okazało, żadnej awarii nie było, a na scenie pojawiła się Maryla Rodowicz. Piosenkarka zaśpiewała „Małgośkę” i złożyła życzenia nowożeńcom. – Chciałam złożyć Wam jak najlepsze życzenia. Żebyście byli szczęśliwi i żebyście byli razem do końca świata. Wszystkiego najlepszego – powiedziała piosenkarka. Nagranie z wydarzenia podbija sieć.