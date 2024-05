Adam Bielan przed komisją śledczą. Chodzi o wybory kopertowe

We wtorek, 7 maja w Sejmie odbędzie się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Na godzinę 14:00 zaplanowano przesłuchanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Powołany zostanie także stały doradca komisji.

Adam Bielan przed komisją śledczą

O słuszności wezwania polityka przekonywał w poniedziałek Dariusz Joński. – Adam Bielan namawiał prezesa PiS do wyborów kopertowych, a prezes, jak się przyznał w wywiadzie prasowym, sam podjął tę decyzję jako szeregowy poseł, nie pełnił żadnej funkcji wówczas – mówił na antenie Radia ZET przewodniczący komisji. Poinformował również o dalszych planach zespołu.

Ostatnie przesłuchanie zaplanowano na piątek, 24 maja. Wówczas przed komisją stanie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wcześniej na posiedzeniach pojawią się: w środę, 15 maja były senator Tomasz Grodzki, a dzień później były premier Mateusz Morawiecki. Następnie komisja podsumuje swoje dotychczasowe działania i przedstawi raport.

Wybory kopertowe. Wkrótce raport komisji

Joński przekazał, że chciałby, żeby dokument został zaprezentowany w ostatnim dniu maja. Chociaż nie zdradził, ile stron może liczyć, to wyraził nadzieję na to, że będzie „przestrogą dla następnych, którzy wpadną na pomysł, żeby odebrać kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej”. Przewodniczący liczy bowiem na to, że dzięki pracy komisji „nikt nigdy więcej nie wpadnie na pomysł, by robić wybory przez Lotos, Pocztę Polską czy Urząd Skarbowy”.

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych została powołana w grudniu ubiegłego roku. Przez ostatnie miesiące badała legalność, prawidłowość oraz celowość działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Czytaj też:

Poseł KO reaguje na tekst „Wprost” o majątku ludzi Rydzyka. „Tego nie można tak zostawić”Czytaj też:

Kurski dołączył do Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny