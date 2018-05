Jak on to robił? Michael Jackson i jego skłon antygrawitacyjny pod lupą neurochirurgów

Kultowy „antigravity lean”, czyli skłon przeczący sile grawitacji, po raz pierwszy pojawił się w teledysku do utworu „Smooth Criminal” w 1988 roku. W pewnym momencie Michael Jackson w otoczeniu tancerzy pochyla się pod ostrym kątem nad ziemią. Wszyscy mają cały czas wyprostowane ciała i nie odrywają stóp od ziemi. Sztuczka jest o tyle efektowna, że po prostu nie da się jej wykonać bez pomocy techniki. Po wielu prośbach fanów toczenie gwiazdora wyjawiło, że sekretem były specjalne buty oraz przygotowane wcześniej podłoże. Za pomocą kolca przytwierdzone do ziemi obuwie pozwalało utrzymać nienaturalną pozycję i powrócić do pionu.

Naukowcy z Postgraduate Institute of Medical Education and Research w Indiach w swoim tekście dla „The Journal of Neurosurgery” zwracają jednak uwagę, że sztuczka nawet ze wsparciem techniki jest wyjątkowo niebezpieczna dla ludzkiego ciała. Osoby prób ujące wykonywać „antygravity lean” na własną rękę mogą narazić się na urazy mięśniowo-szkieletowe. Zwracali uwagę na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia kostki. Podkreślali, że do tego typu układu tanecznego oprócz sprzętu potrzebne są także silne mięśnie i porządne wsparcie dla kostki - czyli idealnie dopasowany, profesjonalny but.

Opisywana sztuczka pojawia się na początku siódmej minuty teledysku: