Demi Lovato trafiła do szpitala. Przedawkowała narkotyki?

Pogotowie zostało wezwane do rezydencji Lovato w Hollywood Hills około południa we wtorek. 25-latka trafiła do Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Jej stan jest określany był jako „stabilny” . Amerykańskie media, m.in. CNN i „The New York Times” nieoficjalnie podają, że piosenkarka znajdowała się pod wpływem narkotyków.

„Demi Lovato jest już przytomna, przebywa z rodziną. Pragnie wyrazić wdzięczność za wszystkie wyrazy miłości, wszystkie modlitwy i całe wsparcie, jakie do niej płynie” – brzmi komunikat opublikowany przez management artystki. W oświadczeniu nie wyjaśniono, co było przyczyną zapaści 25-latki, wskazano jedynie, że „pewne doniesienia są nieprawdziwe” i zaapelowano o spokój.

CNN zaznacza, że wiadomość o hospitalizacji Demi Lovato pojawiła się miesiąc po tym, jak piosenkarka opublikowała singiel „Sober” ( ang. trzeźwy, „czysty” ). Artystka, która w sierpniu kończy 26 lat, w marcu świętowała sześć lat trzeźwości. We wcześniejszych wywiadach wielokrotnie mówiła o swoim uzależnieniu od kokainy i alkoholu, podobnie jak o problemach psychicznych i zaburzeniach odżywiania.

Czytaj także:

Charlie Rowley udzielił wywiadu. Jego partnerka zmarła po tym, jak pomylił perfumy z trucizną