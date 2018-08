Raper Eldo kończy karierę: Jestem już na emeryturze. Starczy

O schyłku swojej kariery muzycznej Eldo (Leszek Kaźmierczak) opowiadał podczas Olsztyn Green Festival. Na plaży nad jeziorem Ukiel pojawił się w ramach koncertu grupy artystów współtworzących projekt "Albo Inaczej 2". Zdradził, że obecnie już tylko w ten sposób może realizować swoją muzyczną pasję.

– Nie ma zapotrzebowania na trasę. Nie dostałem od wielu miesięcy żadnej propozycji koncertowej, więc nic się w tej kwestii nie dzieje. Nie ma też planów wydawniczych. Grzecznie zajmuję się po prostu swoim życiem. To jest dla mnie jakiś tam cel. Artystycznie nie mam kompletnie planów. Koncertów żadnych – poza gościnnymi występami w „Albo Inaczej nie ma żadnych planów” – mówił.

Niedomknięty tryptyk Eldo

Fanów jednego z pierwszych i najbardziej kultowych polskich raperów zmartwi z pewnością zapowiedź, dotycząca kolejnej płyty. Eldo stwierdził, że po „Chi” i „Psi”, nie będzie tworzył kolejnej – ostatniej już części tryptyku. – Można powiedzieć, że jestem już na emeryturze. Nie ma potrzeby nawet nagrywania ostatniej płyty – przyznał.

– Nie ma zapotrzebowania na to, co robię. Jeżeli nie jestem w stanie być muzykiem profesjonalnym – czyli nie jestem w stanie żyć z muzyki i łączyć działalność zarobkową z muzyczną – no to trzeba po prostu powiedzieć sobie: starczy. I zająć się czymś innym. Trochę z wyboru, trochę z konieczności życia – wyjaśniał.

Eldo: Jest 100 zespołów, kiedyś było 5

Raper pokusił się też o krótką analizę współczesnej polskiej sceny hip-hopowej. – Przede wszystkim jest 100 zespołów na scenie a nie 5. I w zasadzie z każdym rokiem ta liczba jest jeszcze większa. Ciężko to porównywać. Każda generacja jest troszkę inna. Jak zapytasz o to samo ludzi ze współczesnej generacji za 20 lat, no to z ich perspektywy to też będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ja się cieszę, że dałem radę 20 lat działać na scenie. To jest naprawdę piękna przygoda w moim życiu – podsumował.

Eldoka

Urodzony w 1979 roku w Warszawie Leszek Kaźmierczak to jeden z pierwszych i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. Jako Eldoka lub Eldo nagrywał już od 1997 roku. Współtworzył kultowy zespół hip-hopowy Grammatik. W 2001 roku wystąpił w kultowym filmie Sylwestra Latkowskiego „Blokersi”. W 2011 roku magazyn „Machina” przyznał mu piąte miejsce wśród 30 najlepszych polskich raperów.