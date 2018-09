Tomasz Ritter zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. Minister Gliński wybuczany

Po 10 dniach rywalizacji w ramach Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych, jury wyłoniło zwycięzców. Polacy grając na instrumentach z czasów Fryderyka Chopina, zajęli wszystkie stopnie podium. Pierwsze miejsce konkursu przyznano Tomaszowi Ritterowi. Drugie przypadło ex aequo Aleksandrze Świgut i Japończykowi Naruhiko Kawaguchiemu. Trzecie miejsce zdobył Krzysztof Książek. W konkursie udział wzięło aż 16 polskich pianistów. Wszystkich uczestników było 30. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych to jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Kolejne edycje mają powracać co pięć lat.

Wicepremier Gliński odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego

W piątek 14 września podczas koncertu i ceremonii wręczenia nagród doszło do pewnego incydentu. Kiedy minister kultury i dziedzictwa narodowego zakończył czytać list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nie wziął udziału w wydarzeniu, na sali rozległo się głośne buczenie. Obecni na widowni politycy tej partii, w tym wiceminister kultury Jarosław Sellin, zareagowali uśmiechami. Cały moment, uchwycony przez kamery na sali, zaczyna się pod koniec 23 minuty zamieszczonego poniżej nagrania.