Prezydent Duda zakrzykiwany w Gdyni. Sprowokowany, dodał kilka zdań do przemówienia

Podczas przemówienia prezydenta Dudy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, grupa protestujących osób próbowała zagłuszyć jego słowa wyciem syreny i okrzykami „konstytucja”. Sprowokowało to prezydenta do wypowiedzenia kilku słów więcej, niż planował.Wszystko zarejestrowała kamera Polsat News, link do nagrania zamieszczamy poniżej:

– To, że przeszkadzają nam tutaj (...), to oznacza dokładne zaprzeczenie tego, co ci państwo krzyczą. Są tutaj, ponieważ konstytucja jest przestrzegana, ich wolność zgromadzeń, ich wolność wyrażania swoich poglądów, są tutaj, ponieważ przestrzegana jest demokracja – podkreślał Andrzej Duda.

– I wierzę w to głęboko, że większość mieszkańców Gdyni jest oburzona, że do dzisiaj w SN orzekają ludzie, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki na podziemie, są i to zostało udowodnione. Wierzę w to, proszę państwa, że będziemy mieli silną, wolną i sprawiedliwą Polskę, silną, wolną i sprawiedliwą, wolną od komunistów i postkomunistów – dodawał.

Wizyta pary prezydenckiej w III LO w Gdyni

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 25-lecia matury międzynarodowej w Polsce oraz 55-lecia nadania III Liceum Ogólnokształcącemu imienia Marynarki Wojennej RP. – Mam nadzieję, że ci, którzy wyjadą studiować za granicę i zdobędą tam doświadczenie zawodowe w wielkich firmach, wrócą do naszego kraju po to, żeby Polskę rozwijać, korzystając także z tych wzorców, które zobaczyli poza granicami – powiedział prezydent.