Andrzej Duda na Litwie. „Przesmyk Suwalski jest szczególnie zagrożony”

Do spotkania prezydentów doszło 26 kwietnia. Ćwiczenia odbyły się na poligonie w rejonie olickim (na południu kraju, nieopodal granicy z Polską).

Brave Griffin kontynuacją Dragon24

W ćwiczeniach na terenie Przesmyku Suwalskiego obecna była m.in. 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego. „Uczestniczy w nim Batalionowa Grupa Bojowa – niemal 200 żołnierzy i 50 pojazdów” – informuje kancelaria prezydenta. Brave Griffin to kolejny element z cyklu szkoleń w ramach NATO. Oprócz Litwinów i Polaków w ćwiczeniach udział brali także Amerykanie czy Portugalczycy.

Prezydent przypomniał, że niedawno, razem głową Litwy śledził działania wojsk członków Sojuszu w akcji, w ramach manewrów Steadfast Defender-24. – Obserwowaliśmy przekraczanie (...) Wisły w Polsce – z zachodu, w kierunku wschodnim. (...) [Żołnierze ćwiczyli – red.], by w razie czego byli w stanie stanąć do obrony Przesmyku Suwalskiego – najbardziej dzisiaj chyba strategicznego miejsca na całej mapie Europy – uważa Duda.

Głowa państwa przypomniała, że w 2021 roku reżim dyktatora Aleksandra Łukaszenki rozpoczął hybrydowy atak na granice Polski i Litwy, który wciąż trwa. – Nie ma żadnych wątpliwości, że dzisiaj ten obszar Przesmyku Suwalskiego jest terenem szczególnie zagrożonym – zaznaczył. Jak wskazał, ostatecznie Polska radzi sobie z migrantami, dzięki współpracy służb (straży granicznej) i armii. – Ale nie mamy żadnych wątpliwości, że jest to testowanie naszych zdolności reagowania, naszych zdolności obronnych – zaznaczył Duda.

Prezydent dodał, że „militarna gotowość wojsk do obrony tego obszaru Europy i państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o element odstraszania, zniechęcający do potencjalnego atakowania”.

Rozmowy na Litwie. Duda chce podniesienia składki na obronność

Jakie wątki poruszyli przywódcy podczas spotkania w piątek? Rozmawiali m.in. o dwóch wizytach w Stanach Zjednoczonych Dudy – w siedzibie Organizacja Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (dotyczyła bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju) i kolacji u Donalda Trumpa – 45. prezydenta USA (tutaj również przeważały wątki dot. bezpieczeństwa, a ponadto m.in. ws. podwyższenia składki na obronność). Rozmawiali też o wizycie w bazie marynarki wojennej Canadian Forces Base Esquimalt, gdzie Duda spotkał się m.in. z premier Kanady Justinem Trudeau (skupili się na kwestii 3 proc. PKB na wojsko).

Duda w piątek, o zwiększeniu składki na obronność, rozmawiał także z prezydentem Nausėdą. Stwierdził, że jest to ważne, biorąc pod uwagę „agresywną politykę Rosji”.

Duda i Nausėda wyruszą niebawem do Kowna, by wziąć udział w konferencji „The Idea of Europe Forum” na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Wydarzenie związane jest z 20-leciem wstąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej.

