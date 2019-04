Elon Musk nagrał swój pierwszy rap singiel. Oddaje w nim hołd gorylowi Harambe

Elon Reeve Musk to jeden z najbogatszych ludzi świata – przedsiębiorca, filantrop, wizjoner, a dla niektórych wciąż największa nadzieja ludzkości. To on ma zabrać nasz gatunek w kosmos, na podbój Marsa i kolejnych planet. W ostatnich latach o Musku głośno jest jednak także ze względu na jego pozabiznesowe działania. Związek z piosenkarką Grimes oraz kilka ekscentrycznych zachowań i tweetów do kolekcji etykietek dodały mu status celebryty.

W celebrycką działalność Muska wpisuje się jego najnowsze dokonanie. W końcu który miliarder nagrywa piosenkę o nieżyjącym gorylu, znanym głównie z memów? Utwór „RIP Harambe” to prawdziwy rapowy hołd dla jednej z najbardziej znanych małp świata. W swojej piosence Musk podkreśla, że ludzkość tęskni za Harambe i wspomina go podczas picia i palenia. Wielokrotnie powtarza też „Harambe, kochamy cię”.

Swoją twórczość Musk zaprezentował na Twitterze, gdzie zmienił też nick na Jung Musk. Swoją wytwórnię muzyczną nazwał „Emo G Records”, a pierwszy singiel zamieścił w serwisie Soundcloud. Kopie utworu zamieszczono też w innych serwisach streamingowych, m.in. na Youtube.

