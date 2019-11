Grzegorz Markowski odchodzi z zespołu Perfect. „Może się pojawić nowy wokalista albo kilku”

Zespół Perfect nadal będzie istniał, tylko że już bez Grzegorza Markowskiego. Piosenkarz stwierdził, że to już ten czas, by zastosować się do słów własnej piosenki: „Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, niepokonanym”. Wielu fanów zespołu może zastanawiać się, czy moment ten nie został aby odrobinę przeciągnięty. Warto też zwrócić uwagę, że Markowski kariery nie kończy, zamienia jedynie grupę na działalność solową.

O pożegnalnej trasie zespołu Perfect wiadomo było już w październiku. Muzycy nie wyjaśniali jednak, o co dokładnie chodzi i skąd taka decyzja. Dopiero z ostatnich wywiadów artysty możemy złożyć sobie odpowiedź na te pytania. – Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi – mówił Grzegorz Markowski w „Dzień dobry TVN”.

„Ja po prostu odchodzę od zespołu Perfect. Uważam, że muzyka rockowa to jest muzyka energii, a nie chcę udawać energetycznego staruszka. Zaczynam karierę solową” – oświadczał wokalista w „Super Expressie”. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi go w charakterze lidera formacji. „Zostawiam Perfect. Zostawiam im nazwę, zostawiam wszystko. Oni mają już jakieś projekty, pomysły. Ja po prostu przestaję funkcjonować w takim tempie. Tak, może się pojawić nowy wokalista albo kilku” – mówił.

Zespół Perfect istnieje od 1977 roku. Pożegnalna trasa ma objąć największe sceny w kraju: 14 lutego 2020 roku warszawski Torwar, 6 maja Tauron Arenę w Krakowie, 23 maja Arenę w Gliwicach, a 19 czerwca Ergo Arenę w Gdańsku.

Czytaj także:

Julia Wieniawa poleciała na Bali. Robert Biedroń skomentował jej zdjęcieCzytaj także:

Polska modelka Anna Markowska wystąpiła na Tygodniu Mody w Paryżu