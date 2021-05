43-letnia Halina Mlynkova w ciąży. Dobrą nowinę ogłosiła w „Pytaniu na śniadanie”

Halina Mlynkova, która największe sukcesy odnosiła jako wokalistka folkowych Brathanków, podzieliła się z fanami i widzami „Pytania na śniadanie” w TVP, że po raz drugi zostanie mamą. Podczas programu 2 maja prowadzący zapytał gwiazdę, czy jest w ciąży, a Mlynkova odpowiedziała: – Mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

Halina Mlynkova w ciąży. „Myślę, że będzie fajnie”

43-letnia Mlynkova ma już syna, 17-letniego Piotra ze związku z Łukaszem Nowicki. Aktualnym partnerem piosenkarki jest Marcin Kindla. W „Pytaniu na śniadanie” gwiazda sama wspomniała, że między jej synem a drugim dzieckiem będzie spora różnica wieku.

– Myślę, że będzie fajnie. Rzeczywiście, będzie między nimi bardzo duża różnica wieku, ale fajnie, że to w ogóle się to wydarzyło, że będzie miał rodzeństwo – mówiła Mlynkova. Dodała przy tym, że jej 17-letni syn niespecjalnie zgadza się... na dotykanie jej brzucha. – Tylko nie mogę mu dawać ręki na brzuch, bo mówi, że to obrzydliwe – powiedziała z uśmiechem.

Na oficjalnym profilu programu pogratulowano Mlynkovej słowami:

Halina Mlynkova będzie mamą. Kochamy takie wiadomości. Kochana, bądźcie zdrowi, szczęśliwi, życzymy wszystkiego, co najlepsze.